台北13.4度創入冬最冷！明短暫回溫　周六再迎冷氣團

▲周日受到冷氣團影響，中北部、東北部空曠地區可能出現10度或以下低溫。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

大陸冷氣團南下影響，今晨台灣本島最低溫出現在新北市石碇10.3度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，台北站低溫降到13.4度，達到冷氣團的標準，為台北站這個冬季（自11月底）以來的新低溫紀錄，明日氣溫回升，但周六又有一波冷氣團，預估周日最冷，中北部及東北部空曠地區出現10度以下低溫。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，今晚到明清晨還有一次低溫發生的機會，台南以北到宜蘭一帶空曠地區仍可能有10度或以下低溫，市區低溫12至14度，高屏及花東空曠地區低溫11至14度，今天一整天溫度都偏低。

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天氣方面，吳聖宇說，今天中層的水氣較為增多，各地雲量偏多且厚，苗栗以北到東半部有局部短暫陣雨，台中以南到高屏一帶也不排除有零星飄雨的機會。各地超過3000公尺以上的高山，在溫度夠低以及水氣增多的情況下，有機會出現局部固態降水（冰霰或雪），道路路面以及草木結冰的可能性也很高。

他指出，明天大陸高壓分裂中心南下後逐漸消失，台灣附近氣壓梯度減小，東北季風強度減緩，帶來的冷空氣量也跟著減少，預報上的描述就是冷氣團強度減弱，溫度有回升的空間，苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫將回升17至19度，中部及花東地區高溫21至23度，南部地區高溫22至25度，北台灣還是偏冷。

他表示，明晚到周六清晨在中北部、東北部空曠地區留意10至12度低溫發生的可能性。明天水氣也會減少，剩下基隆北海岸、東北角、宜蘭一帶還有些局部短暫陣雨，北部、東半部雲量較多，中南部可望再度看到陽光露臉。

周六就是24節氣的冬至，吳聖宇說，周六到下周一清晨又將有一波冷空氣南下，預估大陸冷氣團等級，溫度較低的時間點預估落在周六深夜到下周一的清晨，周日一整天影響最大，中北部、東北部空曠地區可能出現10度或以下低溫的機會。

他表示，周末這波冷空氣看起來相對比較乾燥，低層在迎風面仍有些水氣，因此迎風面地區持續會有局部小雨或飄雨的機會，中層以上比較乾燥，可能要等到周日晚間到下周一白天才有些中層的水氣雲層可能要通過，山區出現固態降水的條件看起來相對較差一些，但仍可以持續觀察。