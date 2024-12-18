台中少棒教練涉性騷！請辭換校繼續教　盧秀燕擬降低通報門檻

記者游瓊華／台中報導

台中市議員江和樹昨（17）日爆料，知名少棒教練涉嫌性侵，至少有31名小球員受害；今天江和樹再爆案外案，指當初引薦淫魔教練入校的老教練，也向小球員伸鹹豬手，且校方調查後認定構成性平。但老教練事後自己請辭，竟在3個月後又到另一個學校任教至今，砲轟教育局失職。對此台中市長盧秀燕表示，現今通報門檻太高，容易造成漏網之魚，要求全台中市清查一次，相關失職人員將一併調查、追究。

▲台中市長盧秀燕表示，將進行全市清查，以避免漏網之魚。（圖／記者游瓊華攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

昨日前任校長面對媒體時強調，老教練僅是因為吃檳榔、罵髒話等不良行為遭家長抗議而離開，但馬上被江和樹踢爆，事實上卻是老教練向小球員伸鹹豬手，對小球員上下其手還熊抱，性平也成立，離譜的是，校方110年10月展開調查，老教練後來自動請辭離開，未料隔年1月份竟到其他國小繼續當教練。

對此，台中市長盧秀燕表示，昨天有強調將進行全市清查，因為現在全國對於教師是否適任的規定標準較高，導致有性平案件成立，但若沒有達到等級就不需要報告，他校也會查不到，容易造成漏網之魚。

盧秀燕強調，不管是良民證還是通報系統，現在門檻都太高，因此她要求全台中市要清查一次，也不排除提高適任標準，另外對於相關教育失職人員將一併調查追究。