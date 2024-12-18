　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開放陸客「估年增211萬觀光人次」　立委：交通部快跟對岸對接

▲▼立委魯明哲（左）認為，交通部盡快跟對岸展開對接，讓陸客來台旅遊。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

▲立委魯明哲（左）認為，交通部盡快跟對岸展開對接，讓陸客來台旅遊。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

上海市副市長華源宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊，兩岸觀光發展引關注。立委魯明哲今指出，金門開放陸客團至今2個月，每日陸客約821人，若全面開放陸客推估年增211.3萬觀光人次，他要求交通部及觀光署盡快跟對岸展開實務對接。交通部長陳世凱承諾，能做的範圍去對接，但有時不見得對接得上。

立法院交通委員會今安排「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」專題報告，以及審查觀光署明年度預算，陳世凱偕同觀光署長周永暉等機關首長列席報告並備詢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委魯明哲表示，政治歸政治、觀光歸觀光，目前台灣兩岸貿易順差1千多億美元，對等、善意是有必要，但如果錙銖必較每件事都去計算，開放幾項就開放幾項不見得要這樣。

他說，日韓觀光快速復甦主要是第一時間開放陸客，這非常重要，一年有幾百萬人，如果陸客來台有幾百萬人，1千萬來台旅客就達標，台灣觀光業者也希望賺錢，過去台灣開放陸客最高一年超過400萬人次，疫情也有2、300萬人次，產值超過1千億。

魯明哲說，現在上海方面願意推動上海居民來台旅遊，把握機會讓陸客來台，讓觀光產業賺錢。陳世凱表示，如果願意開放當然歡迎，但文旅部還沒宣布，如果大陸決定了，台灣態度上一定是歡迎的。

目前金門、馬祖開放福建省居民來旅遊，魯明哲指出，根據統計金門9月27日開放，2個月平均每日陸客約821人，金馬當初是福建省公安廳發的公告，不是文旅部，所以不要鑽牛角尖，計較誰宣布並不重要，交通部、觀光署盡快跟對岸展開對接比較實務。

陳世凱承諾，能做的範圍會去對接，但有時候不見得對接的上。魯明哲認為，應該盡快對接並講清楚，現在很多商務客集中在都會，來台移工也不會住旅館，因此陸客對觀光產業比較有關，如今國旅不景氣，希望航港局多增開金門兩岸航班。陳世凱說，增加航班目前已在進行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
歷史YTR一起床「頻道被刪了！」　網友喊扯
快訊／12人狂瀉整夜　高雄知名拉麵店勒令停業
快訊／駕駛下車「忘拉手煞車」　遭捲輪下慘死
陸網紅爆「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」喊：前老公
全台存款餘額曝！　台北人均存款「高達925萬」
南港路邊「突現超長人龍」：太誇張！　居民吐真相
快訊／江蕙北高雙蛋「20場時間曝光」　全部實名抽選
快訊／朱學恒確定入獄！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跌破10度冷爆！Netflix曝「電視1神招」　一票人驚：睡覺有暖

同學突邀「進第三間廁所」　1舉動嚇壞他！老師反應惹怒家長

看到方向燈就高潮？直行車加速「不願讓道」釀擦撞　網嘆：爭輸贏

故宮南院女員工制服「只有裙裝」？院長：明年可選褲子

高雄知名拉麵店爆食物中毒！12人腹痛拉整夜　勒令停業消毒

歷史YTR凌晨收2封信　一起床「頻道被刪了！」網友喊扯：4月才被盜

郵政博物館假日休館挨批「不如廢了」　中華郵政：周末免費開放

天氣冷吱吱！南部心肌梗塞患者增3成　醫揭「這2行為」最易發作

開放陸客「估年增211萬觀光人次」　立委：交通部快跟對岸對接

家貓明年元旦起須登記植入晶片　1年緩衝期後違者可罰1.5萬

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】OMI業配

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

跌破10度冷爆！Netflix曝「電視1神招」　一票人驚：睡覺有暖

同學突邀「進第三間廁所」　1舉動嚇壞他！老師反應惹怒家長

看到方向燈就高潮？直行車加速「不願讓道」釀擦撞　網嘆：爭輸贏

故宮南院女員工制服「只有裙裝」？院長：明年可選褲子

高雄知名拉麵店爆食物中毒！12人腹痛拉整夜　勒令停業消毒

歷史YTR凌晨收2封信　一起床「頻道被刪了！」網友喊扯：4月才被盜

郵政博物館假日休館挨批「不如廢了」　中華郵政：周末免費開放

天氣冷吱吱！南部心肌梗塞患者增3成　醫揭「這2行為」最易發作

開放陸客「估年增211萬觀光人次」　立委：交通部快跟對岸對接

家貓明年元旦起須登記植入晶片　1年緩衝期後違者可罰1.5萬

快訊／換臉A片海撈1200萬判囚5年入監　法院再判小玉賠6女185萬

WINNER宋旻浩爆熱戀「青龍獎女新人」！YG回應挨轟　昨才爆當兵翹班

駕駛「20年後再度酒駕」辯已收斂　法官打臉：根本泥醉狀態

雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

台電「恆春巡修站」揭牌　成員平均2、30歲擁亮眼學歷

公鹿雙星合體代表作奪冠　字母哥：里拉德是最棒隊友

跌破10度冷爆！Netflix曝「電視1神招」　一票人驚：睡覺有暖

6檔季配台股高息ETF迎換股 　席捲市場9千億資金

BBU概念股業績撐腰股價回神！　3檔飆漲停

銀樓試戴50萬金項鍊拿了就跑　劫匪得手6分鐘被路過警逮捕

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

雪碧驚傳「私密片」外流！　還原過程自嘲：出名到國外了

即／高雄知名拉麵店疑中毒　12人狂瀉虛脫了

奧客要求拿公仔遭拒　羞辱店員白癡窮人

好市多「獨家商品」險被A走　她出大絕找回

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

翁喝魚湯掛急診！大腸充滿鮮血、黑便

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

士林夜市「神顏值打工妹」IG曝光！　日文超溜征服辣模

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

南港路邊「突現超長人龍」　居民吐真相

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面