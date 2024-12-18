開放陸客「估年增211萬觀光人次」　立委：交通部快跟對岸對接

▲立委魯明哲（左）認為，交通部盡快跟對岸展開對接，讓陸客來台旅遊。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

記者蔡亞樺／台北報導

上海市副市長華源宣布將積極推動上海居民赴台團隊遊，兩岸觀光發展引關注。立委魯明哲今指出，金門開放陸客團至今2個月，每日陸客約821人，若全面開放陸客推估年增211.3萬觀光人次，他要求交通部及觀光署盡快跟對岸展開實務對接。交通部長陳世凱承諾，能做的範圍去對接，但有時不見得對接得上。

立法院交通委員會今安排「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」專題報告，以及審查觀光署明年度預算，陳世凱偕同觀光署長周永暉等機關首長列席報告並備詢。

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國民黨立委魯明哲表示，政治歸政治、觀光歸觀光，目前台灣兩岸貿易順差1千多億美元，對等、善意是有必要，但如果錙銖必較每件事都去計算，開放幾項就開放幾項不見得要這樣。

他說，日韓觀光快速復甦主要是第一時間開放陸客，這非常重要，一年有幾百萬人，如果陸客來台有幾百萬人，1千萬來台旅客就達標，台灣觀光業者也希望賺錢，過去台灣開放陸客最高一年超過400萬人次，疫情也有2、300萬人次，產值超過1千億。

魯明哲說，現在上海方面願意推動上海居民來台旅遊，把握機會讓陸客來台，讓觀光產業賺錢。陳世凱表示，如果願意開放當然歡迎，但文旅部還沒宣布，如果大陸決定了，台灣態度上一定是歡迎的。

目前金門、馬祖開放福建省居民來旅遊，魯明哲指出，根據統計金門9月27日開放，2個月平均每日陸客約821人，金馬當初是福建省公安廳發的公告，不是文旅部，所以不要鑽牛角尖，計較誰宣布並不重要，交通部、觀光署盡快跟對岸展開對接比較實務。

陳世凱承諾，能做的範圍會去對接，但有時候不見得對接的上。魯明哲認為，應該盡快對接並講清楚，現在很多商務客集中在都會，來台移工也不會住旅館，因此陸客對觀光產業比較有關，如今國旅不景氣，希望航港局多增開金門兩岸航班。陳世凱說，增加航班目前已在進行。