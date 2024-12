女星「胸前布料」被剪破！洩出深溝超性感　下一句話竟全場炸鍋

▲琵艷卡接受洋裝改造,卻因為一句話,讓現場來賓震驚。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

印度女星琵艷卡(Priyanka Halder)上節目錄影時,讓一名男設計師改造洋裝,包括把胸前布料剪破、伸手調整成若隱若現的性感鏤空造型。但是,她坦言已婚生子,而且丈夫不曉得這次改造時,竟讓現場來賓一片譁然,也在社群媒體引發熱議。

琵艷卡身穿紅色緊身洋裝,參加實境選秀節目「印度達人秀」(India's Got Talent),接受男設計師的巧手改造。在來賓詢問下,她坦言丈夫沒有一起來到現場,也不曉得今天的錄影內容。

She failed as wife, Mother and daughter pic.twitter.com/vLbGtuP0eG