女星「胸前布料」被剪破！洩出深溝超性感　下一句話竟全場炸鍋

▲琵艷卡接受洋裝改造，卻因為一句話，讓現場來賓震驚。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

印度女星琵艷卡（Priyanka Halder）上節目錄影時，讓一名男設計師改造洋裝，包括把胸前布料剪破、伸手調整成若隱若現的性感鏤空造型。但是，她坦言已婚生子，而且丈夫不曉得這次改造時，竟讓現場來賓一片譁然，也在社群媒體引發熱議。

琵艷卡身穿紅色緊身洋裝，參加實境選秀節目「印度達人秀」（India's Got Talent），接受男設計師的巧手改造。在來賓詢問下，她坦言丈夫沒有一起來到現場，也不曉得今天的錄影內容。

She failed as wife, Mother and daughter pic.twitter.com/vLbGtuP0eG — Mohit (@Massmohitt) December 9, 2024

此話一出，眾人瞬間倒抽一口氣，爆出難以置信的驚呼聲。其中一名男性來賓甚至宣稱，「所以妳老公沒關係嗎？我告訴妳，從一個男人的角度來看，男性自尊是非常脆弱的。如果一個男的在看我們的女友，或者跟她說話，我們就會感到非常氣憤。」

節目片段迅速社群媒體引發熱議，一些網友無法認同琵艷卡的行為，甚至認為此舉等同於出軌，「沒有受尊重的女性會允許另一個男人這麼做，更別提在公共場合，而且還這麼無所謂」、「那傢伙（琵艷卡的丈夫）應該離婚」。

不過，也有許多人認為根本沒什麼，女性應該能夠隨心所欲去做自己想做的事情，這與宗教無關，而是關乎琵艷卡本人是否同意，「如果這位女士覺得這位先生的行為沒關係，你們憑什麼質疑，並且把宗教牽扯進來？」