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敘利亞發現亂葬崗！至少堆埋10萬屍　被折磨死後用推土機壓扁填坑

記者葉睿涵／編譯

敘利亞前總統阿薩德（Bashar al-Assad）的政權垮台後，大馬士革郊外發現一處至少埋有10萬具屍體的亂葬崗。總部位於美國的「敘利亞緊急特遣隊」（SETF）負責人穆斯塔法（Mouaz Moustafa）表示，這些屍體都是前總統阿薩德政權的受害者，而且這已是他尋獲的第5座亂葬崗，顯示阿薩德政權之殘暴。

穆斯塔法在接受路透社電話採訪時表示，這座亂葬坑坐落於大馬士革北部約40公里處的古塔法地區（al-Qutayfah），是他多年來發現的5個亂葬坑之一。亂葬崗內至少埋藏了10萬具遺體，其中多數是被阿薩德政權折磨致死的敘利亞人，但其中也可能包括美國、英國等外國公民。

據穆斯塔法描述，這些平民被折磨致死後，會被載往各個情報部門，而敘利亞空軍情報部門則負責將這些遺體從軍隊醫院運送至亂葬坑。在處理遺體的過程中，軍方甚至會使用推土機壓扁屍體，再將其掩埋。部分曾協助運送屍體的工作人員後來逃離敘利亞，向外界透露了這些殘酷行徑的細節。

雖然路透社無法獨立核實穆斯塔法的說法，但這一消息引起了國際社會的廣泛關注。自2011年敘利亞爆發反對阿薩德政權的抗議活動以來，當地的局勢就迅速惡化，演變成全面內戰。阿薩德政府一直被指控在監獄系統內實施大規模法外處決和人權侵犯。

敘利亞政府對此予以否認，稱相關指控為極端分子的誣陷。然而，穆斯塔法和其他人權組織的指控使外界對阿薩德政權的行為產生更多質疑。穆斯塔法呼籲對這些亂葬坑進行保護，以便進一步調查和收集證據，為受害者伸張正義。

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