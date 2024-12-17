血屍橫躺雪地！俄核武高層「遇炸彈襲擊」死亡　剛被控用違禁武器

▲俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫遭遇炸彈襲擊死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫（Igor Kirillov）17日在莫斯科遭遇炸彈攻擊，隨後調查委員會證實，這名中將及其助手在事故不幸遇害，而爆炸的源頭是一枚隱藏在電動滑板車上的炸彈。

據路透社報導，這起事件發生於一間位於梁贊斯基大街（Ryazansky Prospekt）的公寓建築外。這條大街距離克里姆林宮約有7公里遠。當地17日清晨，公寓外一枚被安裝在電動滑板車上的炸彈被引爆，導致基里洛夫及其助手2人死亡。

▲基里洛夫遇襲後，現場血跡斑斑，建築也遭損毀。（圖／路透）

事故發生後，現場出現了嚴重破壞，Telegram流出的照片​​顯示，建築的入口被炸毀，碎片四散，而基里洛夫及其助手的屍體則躺在血跡斑斑的雪地裡，場面慘不忍睹。目前，俄羅斯當局已對這起攻擊事件展開刑事調查。

俄羅斯政府尚未對襲擊者或幕後指使者作出正式回應，但俄媒援引消息人士指出，這起爆炸事件「是由烏克蘭軍方所策劃實施」。烏克蘭方面暫時還未就相關消息作出回應。《基輔郵報》指出，這場襲擊發生的前一天，基里洛夫才剛被烏克蘭檢察官指控在烏使用違禁化學武器。

報導稱，基里洛夫是俄羅斯核子、生物和化學保護部隊（RKhBZ）的負責人。這支部隊專門應對放射性、化學和生物污染的特殊作戰任務。基里洛夫在俄羅斯軍事和防護領域有著重要地位，他的死無疑將對該領域產生深遠影響。