埋逾10萬人！敘利亞發現萬人塚　揭阿薩德政權下「死亡機器」

▲空拍照顯示，敘利亞存在埋葬逾萬具屍體的萬人塚 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

國際戰犯法庭檢察官拉普（Stephen Rapp）12日表示，敘利亞萬人塚中浮現的證據揭露，遭推翻的領導人阿薩德（Bashar al-Assad）政府運作一套「國家主導的死亡機器」，自2013年以來，估計已有超過10萬人遭到酷刑和殺害。

路透社報導，拉普近日參觀大馬士革附近庫塔伊法（Qutayfah）與納賈（Najha）兩處大規模墓地後指出，「我們確信，有超過10萬人被強行失蹤並死於這個機器中的酷刑。」他說，「根據我們從這些大規模墓地所見的證據，這些數字毫無疑問。」

拉普曾在盧安達與獅子山的戰犯法庭擔任檢察官，並曾擔任美國戰犯法庭特使，現與敘利亞公民社會合作，蒐集戰爭罪行的證據，為未來的審判做準備。他形容這一發現是「自納粹時期以來未曾見過的罪行」。

「從秘密警察將人從街頭和家中帶走，到獄卒與審訊人員以飢餓與酷刑將他們折磨致死，再到負責掩埋屍體的卡車司機和推土機司機，成千上萬的人參與了這個殺戮體系。」拉普強調。

目前流亡至莫斯科的阿薩德此前一再否認其政府涉及侵犯人權的行為，並將反對者描繪成極端分子。

美國敘利亞緊急工作組（Syrian Emergency Task Force）負責人穆斯塔法（Mouaz Moustafa）也曾造訪庫塔伊法，並估計光是該地區就埋有至少10萬具屍體。他將此地稱為「恐怖之地」。

同時，位於海牙的「國際失蹤人員委員會」（International Commission on Missing Persons）指出，該機構已收到的數據顯示，敘利亞可能存在多達66處尚未被證實的大規模墓地。委員會表示，有超過15萬7千人被通報失踪。

該委員會主席邦貝格（Kathryne Bomberger）告訴《路透》，其失蹤人員通報平台近期接到大量失蹤家屬的聯繫，數據呈現「爆炸性成長」。

相比之下，1990年代巴爾幹戰爭期間，失蹤人數約4萬人。邦貝格指出，敘利亞家屬要尋找真相，可能會是一條漫長而艱難的道路，因為DNA比對需要至少三名親屬提供樣本，並對每具骸骨進行檢測，以確認身份。

拉普與相關機構持續蒐集證據，並強調，這些罪行背後涉及大規模組織與體系運作，揭示了敘利亞內戰期間難以估量的人道悲劇。