俄核武高層被炸死！烏克蘭聲稱負責　普丁心腹警告：將付出代價

▲ 基里洛夫遭炸彈炸死。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯核生化防護部隊負責人基里洛夫中將（Igor Kirillov）17日在莫斯科遇襲，被一枚安裝於電動滑板車上的炸彈炸死，調查當局定調為恐怖攻擊。烏克蘭安全部門聲稱對這起攻擊負責，俄方也警告將出手報復。

根據《路透》，一名內部消息人士透露，烏克蘭安全局（SBU）17日在莫斯科的一次特別行動中殺害基里洛夫，基輔當局認為他是一名戰爭罪犯及「絕對合法的目標」，並指控他在戰爭中下令對烏軍使用違禁化學武器。

爆炸發生於莫斯科梁贊斯基大街（Ryazansky Prospekt）一棟公寓外，距離克里姆林宮約僅7公里，一枚安裝在電動滑板車上的炸彈17日清晨爆炸，導致基里洛夫及其助理2人死亡。Telegram流出的畫面顯示建築入口被炸毀，而2人的遺體倒在血跡斑斑的雪地裡，場面慘不忍睹。

綜合《天空新聞》等外媒，俄羅斯調查委員會將基里洛夫之死定調為恐怖攻擊，調查正在進行。一名俄國官員表示，「幾乎沒人懷疑」基里洛夫死於烏克蘭安全局之手，國家杜馬國防委員會第一副主席朱拉夫列夫（Alexei Zhuravlev）指控，「他們為此感到自豪，最可怕的是他們鼓勵西方恐怖主義」。

總統普丁心腹、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）對此警告，烏克蘭軍事與政治領導層將為殺害基里洛夫付出不可避免的代價。