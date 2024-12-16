花蓮首推寵物友善住宿認證　12家旅宿業通過66項標準

▲優質友善旅宿認證計畫頒證儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府日前在縣府大禮堂舉行「113年度優質友善旅宿認證計畫」頒證儀式，由徐榛蔚縣長與法約爾國際認證機構董事長王孝慈及多位貴賓共同授證。本計畫吸引70多家業者報名，經過嚴格選拔及培訓，最終有26家業者獲得認證，包括瑞穗天合國際觀光酒店、台糖花蓮旅館、虎爺溫泉會館等共計取得67張證書。

今年首度推出「PetFAC寵物友善住宿」認證，結合66項認證標準，確保寵物飼主能攜帶毛孩與家人同住，並提供專屬的寵物設施，讓帶著寵物的旅客能享受安心的住宿體驗。今年首推結果有12家旅宿業者通過該認證，為花蓮打造了全台最具寵物友善氛圍的旅遊環境，滿足日益增長的寵物旅遊需求。

另外為保障旅客的安全，花蓮縣政府積極推出「HFS健康照護友善職場（旅宿）」認證計畫。該計畫由高雄市立小港醫院急診專科護理師團隊，對旅宿業者提供CPR、AED、地震及颱風防護、哈姆立克法、創傷急救、熱衰竭及意外傷害等急救課程的全面培訓。截至目前，共有19家旅宿業者成功取得此項認證，充分展現了對旅客安全的責任與關懷。

徐榛蔚表示，感謝各家旅宿業者與花蓮縣政府共同努力，讓花蓮走向國際，世界看見花蓮，花蓮是一座具有韌性的城市，面對每一次無法避免的颱風挑戰，及頻繁活動的環太平洋地震帶所帶來的考驗，花蓮人展現了自救、自助、互助的強大力量。此次健康照護友善職場認證的推動，不僅提升了花蓮旅宿的服務品質，更為旅客提供了一份安全的保障，讓每位旅客在花蓮的旅程都能安心無慮。誠摯邀請各地的好朋友們，來到花蓮感受土地的款待，大家一同慢旅遊、享受美食，同時親身感受花蓮人溫暖的友好。

花蓮縣政府今年更隆重頒發「卓越服務品質獎」，表彰自2021年以來持續參與認證計畫並高分通過的五家優秀旅宿業者，彰顯其在服務品質上的不懈追求。獲獎的業者包括虎爺溫泉會館、台糖花蓮旅館、喜歡農莊民宿、今古安民宿及海邊海民宿等，這些業者皆以卓越的服務和高標準的專業表現，為旅客提供了優質的住宿體驗。

觀光處指出，辦理優質特色旅宿認證計畫旨在優化花蓮觀光旅宿軟硬實力，透過一系列培訓、輔導、認證增進花蓮觀光服務品質，本次計畫由興誠服務品質管理訓練機構執行，除建置服務品質標準書、進行服務禮儀培訓，顧問更親自前往每家旅宿業進行現場輔導，其中取得ISQM國際服務品質認證19家、KLS親善Long_Stay旅宿認證17家、HFS健康照護友善職場（旅宿）認證19家、PetFAC寵物友善住宿認證12家，共計有26家旅宿業者，總取得67張證書。

