敘利亞血腥屠殺！平民被抓「蒙眼雙臂反綁槍殺」　孩童在街頭挖遺骨

▲敘利亞2013年爆發大屠殺，導致41人死亡。如今，孩子們正在事發地撿受害者的遺骨，而受害者家屬則呼籲國際協助問責，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

敘利亞孩童在大馬士革郊區塔達蒙（Tadamon）的一條街道上挖出埋藏了十多年的屍骨，揭露2013年由阿薩德政權實施的大屠殺。這場慘案導致至少41人被槍殺，如今倖存者與家屬呼籲追究暴行責任，並希望國際社會介入調查。

據天空新聞報導，2019年，一段拍攝於2013年4月的影片意外流出，揭示了大屠殺的駭人畫面。影片顯示，受害者被蒙住雙眼、雙手反綁，依序被推入裝滿輪胎的深坑中，倒地後立即遭到射殺，而展開這場大屠殺的正是敘利亞軍事情報局的心腹，他們在鏡頭前微笑，並向前總統阿薩德（Bashar al-Assad）表示效忠。

附近居民慕妮拉（Muneera）透露，軍方處決平民後，會放一把火焚燒屍體，因此住在這裡的居民經常會聞到焦臭味；「幾天後，他們會派一輛大型車來假裝收垃圾，將垃圾和屍體一起載走，悄然清理掩埋。」慕妮拉進一步指出，軍方還經常會到哨站圍捕婦女，帶到清真寺毆打後殺死，「我常常會聽到女性被折磨時發出的尖叫聲。」

另一名男子胡瓦里（Muhammad Huwari）的兒子胡薩姆（Hussam）在大屠殺當天被士兵攔截，並要求出示身份證後失蹤。胡瓦里痛苦表示，他希望聯合國和紅十字會讓他見一次兒子的屍體，「我想知道他們是怎麼殺了他的。」他同時也呼籲各國將那些施暴的軍人繩之以法，並對他們問責。

報導稱，這場大屠殺據信至少導致41人被槍殺。目前，受害者家屬和人權組織正努力推動國內外司法機制介入，追究相關責任人的罪行。敘利亞反對派領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）也公開表態，呼籲嚴懲所有實施酷刑與殺人的施暴者。