Logitech G首款類比磁軸電競鍵盤登場　超清脆敲擊手感、反饋

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Logitech G首款類比磁軸電競鍵盤登場

記者蘇晟彥／綜合報導

Logitech G 17日舉辦記者會，宣布首支「PRO X TKL RAPID」類比磁軸電競鍵盤正式於台灣上市。此次全新導入磁性類比加固線性鍵軸，透過超過10層的結構設計提供穩定的敲擊手感和圓潤的回饋聲音；並加入全新KEY PRIORITY按鍵優先功能，提供玩家設定多達40組專屬按鍵，將推出黑、白、桃三色，售價為6,490元。

▼Logitech G 推出「PRO X TKL RAPID」類比磁軸電競鍵盤。（圖／Logitech G提供）

▲▼ PRO X TKL RAPID 。（圖／Logitech G提供）

PRO X TKL RAPID開創電競新巔峰　戰鬥模式一觸即發
 PRO X TKL RAPID做為Logitech G首支類比磁性鍵軸打造的電競鍵盤，結合尖端霍爾效應感應技術，玩家可設定每顆按鍵在不同力道按壓之下擁有兩個指令，最低觸發點0.1毫米即可精準反應，在快節奏遊戲中享受速度和精準度的絕對優勢；與傳統機械鍵盤相比，磁性類比線性鍵軸提供玩家均勻流暢的按鍵回饋，且磁性按鍵不會產生金屬摩擦的耗損，進而延長鍵盤使用壽命。此外，PRO X TKL RAPID更搭配加固紅軸減少按鍵晃動，讓玩家在激烈對戰中享受更穩固的手感。

除了擁有KEY CONTROL自定義按鍵功能，PRO X TKL RAPID更加入全新KEY PRIORITY按鍵優先功能，供玩家擁有高達40組為單位設定的專屬按鍵，並設計4種比對模式實現專屬操作優化，包含「按鍵行程優先」、「最後輸入優先」、「絕對優先」、「獨立按鍵優先」，以不同按鍵按壓標準決定優先發送的指令和相斥的信號，有效全面提升競技表現和可玩性。

▲▼ PRO X TKL RAPID 。（圖／Logitech G提供）

Logitech G不僅在產品技術上精益求精，更致力於為玩家提供最佳的遊戲體驗，PRO X TKL RAPID搭載連續觸發不連點系統，滿足對精準度的極致需求；同時升級多層阻尼結構強化鍵盤頂部和軸體，更利用吸音減震層減少震動聲響，並採用PBT鍵帽減少防止打油與磨損。為方便玩家攜帶需求，鍵盤內鍵1組記憶設定，還可至G HUB設定至多3組記憶模式，使玩家在不同場景也能快速切換自訂配置，輕鬆適應各種遊戲環境，享受沉浸式遊戲體驗。
PRO X TKL RAPID類比磁性鍵軸0.1毫米即可精準觸發

Logitech G　17日舉辦新品玩家派對，活動現場分享「PRO 系列特別與職業選手合作設計，歷經多次打造開模、設計回饋、產品測試，並結合專業電競選手比賽經驗，打造出符合遊戲條件和選手的高標要求的電競鍵盤，成為戰場上最有力的戰友。」更表示此次新品推出便獲得各界專業選手、玩家和實況主KOL的好評推薦，不論是高規格的設計和敲擊手感，皆達到專業級的全方位享受。

▲▼ PRO X TKL RAPID 。（圖／Logitech G提供）

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