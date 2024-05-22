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金酒盃全國大賽！331組學生搶報名　推廣「高粱調酒」登國際舞台

▲▼金酒盃。（圖／記者許宥孺攝）

▲第二屆金酒盃今日於高雄林皇宮登場。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

金門酒廠主辦的「第二屆金酒盃全國調酒大賽」，今(22日)於高雄林皇宮盛大舉辦，吸引了超過331組的年輕學子參與，報名組數比去年增加超過100組，創下新紀錄。活動激發學生探索中式白酒的無限可能性，並擴大獎項與獎金制度，目的在於培育具有國際競爭力的調酒師。

金門酒廠董事長吳昆璋表示，今年主題為「看我72變」，金門高粱酒作為台灣中式白酒的領導品牌，一直致力於推廣中式白酒文化及理性品酩教育，希望透過這次比賽拉近年輕族群與金門高粱酒的距離，第2屆金酒盃報名組數比去年增加超過100組來到331組。

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▲▼金酒盃。（圖／記者許宥孺攝）

▲金門酒廠董事長吳昆璋。（圖／記者許宥孺攝）

吳昆璋說，本屆比賽不僅增加獎項數量，總獎金也大幅提升，並提供成績優異的選手於KK Bar客座與參與知名酒吧實習的實作機會，希望與年輕學子站在同一陣線，培育出具有國際競爭力的調酒選手，讓年輕的調酒師有機會站上國際舞台，期待透過選手們的創意作品、想法、語言來重新詮釋中式白酒的文化魅力。

▲▼金酒盃。（圖／記者許宥孺攝）

▲金酒盃主打高粱調酒，希望將中式調酒帶上國際舞台。（圖／記者許宥孺攝）

金酒公司強調，未來將積極發掘更多年輕人才，透過產學合作培養餐飲相關系所或有志之學生們的第二專長，讓相關科系畢業生有更多、更廣、條件更好的選擇。金門酒廠以取之於社會、回饋於社會的企業精神，希望帶動正向循環來引領整個產業向上提升。

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