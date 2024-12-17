全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場！12款獨家周邊免積分入手

▲全聯X Netflix《魷魚遊戲》第2季聯名，在台北信義區香提大道打造「全聯經濟魷戲」期間限定攤位。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯與Netflix影集《魷魚遊戲》第2季聯名，除了在賣場及APP推出最狂活動「全聯經濟魷戲」，更在台北信義區香提大道打造「全聯經濟魷戲」期間限定攤位，12月18日起至明年1月19日，現場將販售超過20款聯名商品，還可免積分、直接以會員價入手12款獨家周邊，馬克杯、木頭人娃娃、背包等都有。

全聯表示，「全聯經濟魷戲」攤位造型如同一個巨型全聯購物籃，空降香堤大道，配色結合《魷魚遊戲》經典顏色、識別度極高的pink guard，外牆更有全聯、全支付當家吉祥物「福利熊、虎利」身著綠色玩家制服，側邊則有全支付打卡牆，入夜攤位屋體還會發光，展現日夜不同風情。

▲攤位現場多達21款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分、直接以會員價購入12款獨家授權周邊。（圖／業者提供）

攤位除了販售零食、餅乾、爆米花、泡麵等，多達21款《魷魚遊戲》聯名商品，還可免積分，直接以會員價購入12款獨家授權積分樂換購小物，包括「陶瓷馬克杯」、「派對碗盤套組」、「木頭人娃娃絨毛玩偶」、「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」、「潮流雙肩背包」、「自動開收晴雨傘」和「保溫保冷多用提袋」等，想要免積分收藏可把握機會。

逛攤位也能打開PX Pay玩「魷戲」賺優惠，即日起至2025年1月16日，從PX Pay首頁進入品牌專屬魷戲館，登錄成為玩家，4款充滿巧思遊戲任玩。包括【○1椪碰運氣】復刻《魷魚遊戲》第1季經典遊戲，玩家須於60秒內描出椪糖上的形狀，考驗手指靈活精準度。

【○2記憶魷新】限時1分鐘翻出成對卡牌，挑戰記憶王。【○3地洞魷擊戰】點擊人類玩家加1分，打到福利熊扣1分，1分鐘獲得40分即贏得遊戲，考驗眼力、反應力。【○4魷魚一百刀】點擊魷魚切1刀，40秒內切滿100刀即過關，挑戰瞬間手速。

玩家只要過關，就能抽該品牌店優惠條碼、電商優惠券，有機會獲得「商品0元優惠碼」，活動期間全聯會員只要使用贏得的優惠條碼購物，有機會再抽市價超過190萬的「VOLVO純電休旅車」(2名)，買越多抽越多。

▲全支付響應「全聯經濟魷戲」，玩遊戲抽百萬點。（圖／業者提供）



全支付響應「全聯經濟魷戲」，只要成為會員，即可挑戰全支付專屬遊戲「金豬魷你接」，過關抽總價值百萬魷點（1魷點=1全點=1元）、精選32大品牌優惠券，若分享遊戲結果於IG限動，並於全支付官方IG指定貼文留言，再抽1萬魷點，到攤位現場出示遊戲結果頁面，再送精美小禮物1份。

香堤大道「全聯經濟魷戲」攤位活動期間，也有機會親眼見到吉祥物福利熊、虎利，分別在12月18日、12月21日、12月28日、1月1日、1月5日、1月11日、1月19日，規劃16:00、19:00，共計7天、14場，在攤位舉辦福利熊、虎利合體見面會，兩位萌萌吉祥物將穿上《魷魚遊戲》玩家綠色運動服現身與粉絲合照，並現跳洗腦神曲《尬哩在一起》。

▲全聯12月18日起至明年1月19日，在台北信義區香提大道打造「全聯經濟魷戲」期間限定攤位。（圖／業者提供）

12月31日全聯也派出1月1日元旦寶寶「福利熊」，現身2025「台北最High新年城」舞台，首度公開4首福利熊主題曲Remix版本，帶來長達3分鐘串燒組曲熱舞，當晚福利熊和虎利還會穿上《魷魚遊戲》劇中玩家綠色制服，與水果探險隊同台表演「123木頭人」，歡慶福利熊10歲生日快樂！。

跨年晚會當天，全支付也祭出「超狂撒紅包」活動，用手機掃描跨年晚會兩側螢幕上的QR-Code，輸入手機號碼與驗證碼，即可抽紅包魷點(1魷點=1全點=1元現金)，紅包總獎金破百萬，數量有限，送完為止，每個帳號限領一次紅包，抽中紅包魷點的民眾，要在2025年1月5日前，使用搶紅包時輸入的手機號碼註冊全支付會員，紅包魷點將於2025年1月24日統一發放至參加者註冊的全支付帳戶中。