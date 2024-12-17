高雄男駁二動漫祭看COS「手伸褲裡」上下噁動　下場慘了

▲高雄噁男駁二動漫祭看cos！「手伸褲」上下噁動。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024「駁二動漫祭—同人誌創作展」上周末在高雄駁二藝術特區登場，吸引數萬動漫迷朝聖，整個園區都是精心扮裝的Coser，走進駁二彷彿踏入了異次元。不料，有民眾卻在現場直擊一名男子將手伸進褲子裡，不斷上上下下來回撫摸，噁心舉動全被拍了下來，警方獲報後上前阻止男子，並立即依現行犯將他逮捕。

一名參加動漫祭的網友日前發出一段影片指出，「今天場次怪怪的人，手手一直在尻槍，大家明天小心一點。」根據曝光影片，該名男子身穿一件黑色羽絨外套，下身疑似僅穿內褲，在會場詭異走動，同時也將手伸進褲子不斷上下撫摸，不少人看了痛罵噁心、噁爛、太癢了吧。

▲噁男駁二動漫祭看cos「手伸褲」上下噁動，警方上前阻止。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，鹽埕警分局表示，五福四路派出所14日17時許接獲報案，稱一名男子於鹽埕區駁遊路上撫摸生殖器、打手槍等猥褻行為，警方獲報後立即到場處理。

警方到場後發現一名33歲彭姓男子在進行猥褻行為，於是上前制止，並依現行犯將其逮捕帶返所偵辦，全案依刑法妨害風化罪嫌移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。