酷暑逛百貨！中部最大動漫祭中友百貨登場　麗寶Outlet運動服特賣

▲中部最大動漫祭中友百貨登場，現場湧入大批動漫迷。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

暑假起跑！台中中友百貨2024翻轉動漫祭即日起登場，推出包括超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》、《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《進擊的巨人》、《防風少年》、《夜櫻家大作戰》等16大主題造景，場內也首度展出3公尺高巨型彭德、2公尺高安妮亞氣偶及超巨大間諜家家酒扭蛋機，活動開放免費入場，業者預估，今年參展人數將突破11萬人次。

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▲中友動漫祭現場還有當今最夯的《葬送的芙莉蓮》擬真場景。（圖／記者游瓊華攝）



中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭今年已是第七年展出，已然成為中部地區最大動漫展，今年預估參展人數將突破11萬人次，現場還有當今最夯的《葬送的芙莉蓮》擬真場景；同期在中友B棟13F還有中部最大玩具盛事萬代收藏玩具快閃展示」，藏家最愛的航海王、超人力霸王、無敵鐵金剛、七龍珠、火影忍者、咒術迴戰等限定景品獨家展出。

▲麗寶OUTLET MALL聯合多個潮流品牌推出優惠。（圖／資料照片）



活動在暑假開跑的還有麗寶OUTLET MALL，聯合多個潮流品牌推出優惠，包括adidas kids下殺3.5折起、FILA年中慶3.8折、PALLADIUM特惠4折起、ccilu 6折起；此外，針對高溫炎熱，業者也聯合冰品品牌推出活動，莫凡彼現挖冰淇淋第二盒半價、CREMIA北海道冰淇淋推出日本岡山白桃，加上北海道鮮奶的夏日限定口味，另憑馬拉灣水樂園的購票證明，田田茶鋪霜淇淋第二支只要19元、Melons菠蘿麵包北海道霜淇淋特價每支75元。