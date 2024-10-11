高雄「大港橋」光影展演來了！輕軌觸發光束　最大地景連12天登場

▲高雄「大港橋」光影展演來了！結合AI數據、科技光束，是今年TTXC最大型的地景藝術作品。（圖／高雄市文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

「TTXC台灣文化科技大會」將於10月12日至10月27日在高雄駁二藝術特區登場，其中高雄港最美地標「大港橋」將於今（11）日晚間啟動光影展演，運用AI將生活大數據生成光影藝術，結合高雄水岸輕軌到站啟動「數據光流」，帶來一連串沉浸式科技光影，也成為今年TTXC最大地景藝術作品，即日起至10月27日晚間7點到10點上演。

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▲高雄港「大港橋」透過AI將生活大數據生成光影藝術，帶來一連串沉浸式科技光影。（圖／高雄市文化局提供）

高雄大港橋不僅是高雄港最耀眼的地標，更以「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」成為今年TTXC最大型、最受矚目的地景藝術作品，透過AI將生活大數據生成光影藝術，結合輕軌到站的光束，觸發大港橋「跨境新視界」科技光影展演。

▲▼「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」透過AI將生活大數據生成光影藝術，結合高雄水岸輕軌到站啟動「數據光流」，帶來一連串沉浸式科技光影。（圖／高雄市文化局提供）



高雄市政府文化局指出，今年TTXC透過趨勢科技，呈現城市真實地標的別種樣貌，將大港橋、駁二、高雄輕軌線駁二大義站三點之間，打造為城市光影沈浸式劇場，即日起至10月27日晚間7點到10點，每15分鐘上演一場展演，以海洋、工業、科技、未來等4幕場景，說高雄的故事。

此外，大港橋畔駁二塔前廣場，更有可互動的即時地面投影，觀眾可身歷其境體驗互動光影，參與科技帶來的趣味與驚喜。

▲▼「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」即日起至10月27日晚間7點到10點，每15分鐘上演一場。。（圖／高雄市文化局提供）



「大港橋文化科技展演-Xverse跨境新視界」策展人馮建彰表示，這是前所未見的城市港灣型態的沉浸式場域，採用日常交通工具輕軌作為展演的啟動觸發，燈光與雷射連動到大港橋面與地面的光影。在這樣的都會港灣劇場下，所有觀眾的移動與感受，都將成為這件大型共創作品的一部分。

▲「TTXC文化科技大會」舉辦的首周，駁二藝術特區特別推出「嬉啤派對」同慶。（圖／高雄市文化局提供）

「TTXC文化科技大會」舉辦的第一周，駁二藝術特區特別推出「嬉啤派對」同慶，即日起至10月13日下午2點到晚上10點，在大義公園及廊道，匯集百家精釀、調酒、美食、手作攤位，現場邀請DJ、樂團輪番上陣，讓民眾在港區放鬆搖擺，一面欣賞大港橋光影展演、一面乾杯。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

2024 TTXC台灣文化科技大會更多節目與活動訊息，也可至TTXC台灣文化科技大會官方網站、駁二藝術特區官網查詢。