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雪霸與多家企業團體簽署ESG認養平台 協力守護高山生態

▲雪霸國家公園管理處為推動ESG，與王品餐飲集團等企業和團體簽署認養契約。（圖／雪霸處提供）

▲雪霸國家公園管理處為推動ESG，與王品餐飲集團等企業和團體簽署認養契約。（圖／雪霸處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

內政部國家公園署雪霸國家公園管理處因應聯合國永續發展目標，今（17日）結合王品餐飲等企業和民間團體，簽署合作夥伴簽署認養契約儀式，攜手推動協力(ESG)合作平臺涵蓋生態保育、環境教育及登山安全等3類合作議題，為高山生態保育與環境維護一起貢獻心力。

雪霸國家公園管理處今天在苗栗市范家宴餐廳舉行114年合作夥伴簽約儀式，與王品餐飲股份有限公司、星裕國際股份有限公司、康博健康生活股份有限公司、聖石金業有限公司等4家企業，以及臺北市出去玩戶外生活分享協會、中華民國五二三登山協會、臺灣山盟公益協會等3家民間團體共同簽署認養契約，為高山生態保育與環境維護一起貢獻心力，並期盼透過雪霸處官方網頁的ESG合作平台，邀請更多合作夥伴共同加入雪霸國家公園經營管理的行列。

▲雪霸國家公園管理處為推動ESG，與王品餐飲集團等企業和團體簽署認養契約。（圖／雪霸處提供）

雪霸處長林文和說，公私協力(ESG)合作平臺涵蓋生態保育、環境教育及登山安全等3類合作議題，並已規劃臺灣櫻花鉤吻鮭保育教育、臺灣寬尾鳳蝶之保育教育、原住民文化祭典與原住民學校環境教育、雪霸樹冠層保育教育、登山設施維護及安全教育等5項合作計畫，且開放企業團體自提合作計畫，期盼更多有志者藉由雪霸公私協力(ESG)合作平臺，媒合更多公私協力的合作夥伴，共同守護臺灣之美。

雪霸處指出，企業夥伴透過捐贈經費推動臺灣櫻花鉤吻鮭生態保育、登山安全、環境教育與設施維護工作；民間團體則透過人力認養推動聖稜線、雪山主峰線、武陵四秀線、志佳陽線等4條登山步道的環境設施維護工作，展現企業與民間團隊對高山生態保育與山林環境永續的重視與熱忱。

▲雪霸國家公園管理處為推動ESG，與王品餐飲集團等企業和團體簽署認養契約。（圖／雪霸處提供）

雪霸處自民國87年來積極與民間企業團體攜手投入資源，共同推展登山安全、生態保育、環境教育與維護等項行動，近年在臺北、臺中、高雄都會區舉辦登山安全與環境保育講座20場，近2000名民眾踴躍參與，講座議題含括山難類型與案例分享、戶外影像工作者背後的危機與登山安全意識、登山醫療與緊急救護處理、合格嚮導的專業素養與責任剖析、雪霸國家公園保育巡查員在山裡的故事；結合登山團體、學校登山社團與愛山民眾辦理淨山工作，透過親子同行，深化山野教育從小紮根。

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