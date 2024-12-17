壯年男染流感重症「狂咳3天」　意識不清插管住加護

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情緩升，即將進入流行期！疾病管制署今（17）日公布上周國內新增18起流感併發重症個案，其中最年輕為40多歲男性，本月上旬嚴重咳嗽2、3天，後來虛弱無力被送急診，當時已經意識不清、血壓偏高還發現血糖特別高，才確認他有糖尿病，後續也確認感染A流。因為他後來血壓急速下降出現休克，被插管收治加護病房。



疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（8日至14日）門急診就診計73,162人次，較前一周（75,268人次）略降2.8%，目前尚未進入流行期；上周（10日至16日）新增18例流感併發重症（均H1N1），年齡介於40多歲至80多歲，其中15例（83%）未接種本季流感疫苗，另新增8例死亡（7例H1N1、1例A未分型），年齡介於50多歲至90多歲，均未接種本季流感疫苗。

重症個案中最年輕是北部40幾歲男性，疾管署防疫醫師林詠青表示，個案過往病史是糖尿病，但是在此次就醫前不知糖尿病情況，也沒有接種流感疫苗。

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林詠青指出，個案在12月上旬嚴重咳嗽2、3天，後來發生虛弱無力、意識狀態改變，經過家人送急診就醫，急診發現意識已經不清、血壓偏高，經過檢驗才知血糖特別高，還有肝腎功能異常，流感快篩A流，給予抗病毒藥物。

又因觀察呼吸特別費力，後來血壓又急速下降，出現休克情況，插管收治加護病房，通報流感併發重症，檢驗確認H1N1。加護病房第6天病況改善，轉出加護，目前還要觀察一陣子。

第50周本流感季自今年10月1日起截至12/16累計327例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（占59%），另死亡病例累積69例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗；死亡數為近10個流感季同期最高。