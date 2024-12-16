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社會 社會焦點 保障人權

女上尉沒穿內衣...士官長竟環抱摸私處　判刑定讞退休金沒了

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲女上尉遭士官長強制猥褻，嚇得報警處理。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

在屏東空軍某單位服役的士官長阿文（化名），2021年間藉機到先前同單位的女上尉小英（化名）租屋處，阿文看見小英上衣內沒穿內衣，竟見色心起，環抱小英，並不顧小英拒絕，觸摸其私密處。小英提告，法院審理時，阿文竟說當時覺得「氣氛到了」，所以才動手。最高法院將阿文判刑1年定讞，阿文也遭軍方撤職，百萬元退休金因此泡湯。

判決指出，小英先前與阿文同在一個單位內，小英為中尉排長，阿文為士官督導長，2人因此熟識。而案發前，2021年3月間小英晉升上尉，要趕赴其他單位就任，當天阿文要到台南，打電話給小英，小英因趕著回租屋處收拾行李，2人相約在小英租屋處樓下見。見面後阿文又說還有一些時間，想要上樓休息，小英因趕著收行李，沒有多想，就讓阿文上樓。

阿文一開始坐在床尾，看著小英忙進忙出，突然發現小英沒有穿著內衣，見色心起，先觸摸小英臀部，小英立刻發覺，出聲制止。沒想到阿文惡向膽邊生，竟趁小英不注意，自後方環抱；還將手伸入衣服內撫摸私密處，並強吻小英脖子、耳朵等部位。小英不斷出聲拒絕、反抗，最後阿文停止後，自行離去。晚間小英要洗澡時，突然想到證據會因此洗掉，隨即在友人陪同下到警局報警。檢方對阿文提起公訴。

一審法院審理時，阿文承認與小英有親密接觸，但他否認違反小英意願。阿文辯稱，案發時2人同坐在床上，膝蓋彼此碰觸，「我自己覺得氣氛到了」，所以對小英動手。但法院調查後，發覺小英被觸摸時，當下就傳訊息給朋友：「打給我快點」、「○救我」、「○差點被阿文上」、「他原本來找我抽煙」、「後來有上來」、「根本對他沒那個意思」。可見小英對阿文並無意思，阿文確實有罪，一審將他判刑1年。

案件上訴二審，高雄高分院也維持相同刑度。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞，阿文將入獄執行。此外，阿文也因本案遭軍方召開紀律委員會撤職，阿文的百萬退休金也因此泡湯。

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