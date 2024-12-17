熱戀2周！男友北上「她想過夜卻被媽罵」　網一致喊：自己負責

▲原PO想和遠距離男友過夜，但被媽媽狂念一頓。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者郭卉寧／綜合報導

熱戀期的情侶，總會想要時時刻刻膩在一起。就有網友表示，最近遠距離的男友要上台北玩，所以想和對方一起過夜，但家人卻反對，「跟外地男友一起過夜，很沒必要嗎？」貼文曝光後，一票直呼：「為自己行為負責。」

原PO在PTT發文指出，她是台北人，目前跟遠距離的男友交往兩周，而對方下周要來台北玩、有訂住宿，「我去跟他一起過夜，會很沒必要嗎？」但跟家人說後，卻被大念一頓，媽媽認為兩人才剛在一起，不適合且沒必要一起過夜，「但我們遠距離又剛在一起，想跟男友黏在一起很正常吧？」

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對此，引起網友熱烈討論，不少人認為媽媽的想法沒問題，「當然沒必要，但妳就很想」、「媽媽會這樣也是理所當然，畢竟也不算是交往很久」、「基本上住外面就是要發生關係了吧，就看你要不要啊」、「雖然說成年人的事，自己決定自己負責，但如果還住在家裡依賴父母，就還是父母的小孩，還是要有斟酌」。

不過，也有一票人表示，既然已經成年，對自己的決定負責即可，「我覺得很正常，想去就去吧」、「成年人了，為自己行為負責」、「自己也想就去吧，都是成年人了」、「成年的話妳開心就好，記得為自己的決定負責」、「都什麼時代了，還有人在那邊哭騙砲，成年人了要不要做都是自己決定，決定好就好」。