桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

▲桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區的表演藝術孵育及實驗基地中心-米倉劇場，將於12月21、22日舉辦年度的開放日活動；結合2025臺灣燈節在桃園的氛圍，帶來融合藝文展演、市集互動及創意體驗的文化盛會。為期兩日的活動包含老城區導覽、禾新計畫演出、遊走式演出、手作燈籠工作坊、市集短演出、講座分享，邀請市民朋友參加。

米倉劇場位於桃園市桃園區市中心，原為日治時期用以儲藏米穀的倉庫，106年公告登錄為歷史建築，111年經修復再利用後正式啟用，自開幕以來，除了保留「桃園郡米穀統制組合倉庫」的精神，也化身成為表演藝術創作基地、孕育文化的靈魂糧倉。

作為桃園唯一的專業小劇場，米倉劇場擁有豐厚的歷史與文化底蘊，本次開放日活動將結合米倉建築群，包括桃園區農會及永興米倉活動中心，透過多樣化的藝文活動，為老城區注入新活力，讓劇場連結城市，文化煥發新生。

開放日期間，遊走式演出「姊弟製作」《熟成的時間》以老城區的歷史與文化為靈感，帶領觀眾穿梭七七藝文町、桃園大廟景福宮、在地歌廳及米倉劇場，打造一場虛實交錯的戲劇體驗；此外，2024年「禾新計劃」學子們的成果首次亮相，包含現代戲劇《慢性發言重了》、舞蹈作品《蓋婭》及數位互動作品《數據靈魂》，這些作品不僅展現了桃園青年學子的創意與熱情，更是未來藝術創作的亮眼新星；至於藝術前哨站的兩場講座將帶來不同的藝術視角。不想睡遊戲社分享《陽光隱身術》的創作歷程，揭開寶寶劇場的創意秘密；知名劇評人吳岳霖則以「輻射式散步」的概念，探索米倉劇場在城市中的角色與影響。

除了精彩的演出，米倉劇場的市集活動也吸引眾多關注。現場將設有多家餐飲與手作攤位，結合花式調酒表演、魔術秀及音樂演出，為觀眾帶來視覺與味覺的雙重享受。參與活動的觀眾還能透過打卡及市集消費，兌換專屬的限量小禮。今年度米倉劇場更加入了科技化的創新元素，自開放日開始推出專屬的數位集章活動。參與者可於劇場內特定地點掃描QR碼，蒐集三款不同圖樣的數位徽章，完成後即可在服務台兌換米倉限定的造型米袋磁鐵一只。此次活動不僅限於開放日期間，還將延續至2025年2月12日至2月23日的燈會期間，讓參與者感受到米倉劇場與科技創新的結合。