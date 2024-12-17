　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

▲桃園米倉劇場年度開放日

▲桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區的表演藝術孵育及實驗基地中心-米倉劇場，將於12月21、22日舉辦年度的開放日活動；結合2025臺灣燈節在桃園的氛圍，帶來融合藝文展演、市集互動及創意體驗的文化盛會。為期兩日的活動包含老城區導覽、禾新計畫演出、遊走式演出、手作燈籠工作坊、市集短演出、講座分享，邀請市民朋友參加。

米倉劇場位於桃園市桃園區市中心，原為日治時期用以儲藏米穀的倉庫，106年公告登錄為歷史建築，111年經修復再利用後正式啟用，自開幕以來，除了保留「桃園郡米穀統制組合倉庫」的精神，也化身成為表演藝術創作基地、孕育文化的靈魂糧倉。

▲桃園米倉劇場年度開放日

作為桃園唯一的專業小劇場，米倉劇場擁有豐厚的歷史與文化底蘊，本次開放日活動將結合米倉建築群，包括桃園區農會及永興米倉活動中心，透過多樣化的藝文活動，為老城區注入新活力，讓劇場連結城市，文化煥發新生。

開放日期間，遊走式演出「姊弟製作」《熟成的時間》以老城區的歷史與文化為靈感，帶領觀眾穿梭七七藝文町、桃園大廟景福宮、在地歌廳及米倉劇場，打造一場虛實交錯的戲劇體驗；此外，2024年「禾新計劃」學子們的成果首次亮相，包含現代戲劇《慢性發言重了》、舞蹈作品《蓋婭》及數位互動作品《數據靈魂》，這些作品不僅展現了桃園青年學子的創意與熱情，更是未來藝術創作的亮眼新星；至於藝術前哨站的兩場講座將帶來不同的藝術視角。不想睡遊戲社分享《陽光隱身術》的創作歷程，揭開寶寶劇場的創意秘密；知名劇評人吳岳霖則以「輻射式散步」的概念，探索米倉劇場在城市中的角色與影響。

除了精彩的演出，米倉劇場的市集活動也吸引眾多關注。現場將設有多家餐飲與手作攤位，結合花式調酒表演、魔術秀及音樂演出，為觀眾帶來視覺與味覺的雙重享受。參與活動的觀眾還能透過打卡及市集消費，兌換專屬的限量小禮。今年度米倉劇場更加入了科技化的創新元素，自開放日開始推出專屬的數位集章活動。參與者可於劇場內特定地點掃描QR碼，蒐集三款不同圖樣的數位徽章，完成後即可在服務台兌換米倉限定的造型米袋磁鐵一只。此次活動不僅限於開放日期間，還將延續至2025年2月12日至2月23日的燈會期間，讓參與者感受到米倉劇場與科技創新的結合。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
冷氣團強襲！台電教「暖被3神招」不用插電
神經炎用藥出包！　緊急回收58.4萬錠
獨／「深海閻王」被爆性侵14歲少女！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集　兩天發出180萬美食券　

機場捷運全線票價10元優惠　明年1／2日起恢復原價

元智志工服務再創佳績　跨國志工放異彩

桃園水資中心結合太陽能發電　年減1,096噸碳排發揮以廢轉能

桃園捷運綠線113年成果發表　展出張團隊兩年捷運建設中期成績

玉山攜手長庚醫院簽署永續發展合作MOU　共創永續家園

113年全國技能與技藝競賽　桃園再創佳績拿下29座金手獎

企業家贊助公益路跑　幫籌建安老家園一臂之力

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

「地表最強戰車」M1A2T抵台！首批深夜運出台北港畫面曝

搞大烏龍！陸送貨員後方推車 快遞哥見車「往前滾」急幫擋

告五人壓軸現身新北耶誕城　每首都大合唱...現場超嗨

在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集　兩天發出180萬美食券　

機場捷運全線票價10元優惠　明年1／2日起恢復原價

元智志工服務再創佳績　跨國志工放異彩

桃園水資中心結合太陽能發電　年減1,096噸碳排發揮以廢轉能

桃園捷運綠線113年成果發表　展出張團隊兩年捷運建設中期成績

玉山攜手長庚醫院簽署永續發展合作MOU　共創永續家園

113年全國技能與技藝競賽　桃園再創佳績拿下29座金手獎

企業家贊助公益路跑　幫籌建安老家園一臂之力

別讓雙手洩漏年齡！3款護手霜推薦　全力防堵老化跡象

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

嘉南地震數暴增「比去年多4倍」！專家曝主因：4區域群震頻繁

提升戰場抗壓　步兵302旅手榴彈實彈投擲

在地企業挺萍影舞集　「路易十四遊台灣」明年1／19精彩演出

桃園米倉劇場年度開放日推出精彩活動　12／21-22歲末登場

桃食安心健康永續嘉年華暨食農聖誕市集　兩天發出180萬美食券　

機場捷運全線票價10元優惠　明年1／2日起恢復原價

元智志工服務再創佳績　跨國志工放異彩

桃園水資中心結合太陽能發電　年減1,096噸碳排發揮以廢轉能

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

地方熱門新聞

鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵　市府曝驗傷單「根本沒傷」

老翁遭「假貸款」詐騙　超商店員與東警聯手攔阻

台南重視兒少權益不姑息造謠抹黑市府維護公務員尊嚴

桃園捷運綠線　113年成果發表暨成果展

機捷全線票價10元優惠　明年1/2日起恢復原價

嘉義中埔「哈斯酪梨」　國外引種風味勝進口

113年全國技能與技藝競賽　桃園再創佳績

玉山攜手長庚醫院　簽署永續發展合作MOU　

企業家贊助公益路跑　幫籌建安老家園一臂之力

南消四大山上分隊辦理校園防火宣導活動

18歲騎士台3線衝出護欄　頭重創身亡

長治鄉繁昌村+滿州鄉港口村補選 吳秋燕+楊秀蘭當選

趙君接任第一岸巡隊長　北部分署長親自布達勗勉

嘉義水上聖誕節主燈「水上之光」

更多熱門

關鍵字：

桃園米倉劇場年度開放日

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

空姐愛上換妻！　辦250人大型色色派對

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

林襄、林穎樂遭影射耍大牌

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

神經炎用藥發霉！健力命糖衣錠急回收58.4萬錠

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面