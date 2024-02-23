合併後升級超有感！新遠傳網路佳評如潮　好評飆破1.6萬則

▲不少用戶響應遠傳全台讚出來活動，到全台各地實測回饋合併後的新遠傳網路通訊實力。（圖／取自微笑的貓-貓娘娘粉專）

消費中心／綜合報導

去年12月遠傳與亞太電信正式合併，為台灣電信界投下震撼彈，也為用戶創造網路體驗的革命性升級。遠傳隨著基站整併完成進度，即時更新「基站整併完成區域地圖」，也推出「全台讚出來」活動，邀請用戶分享新遠傳網路升級體驗，共獲得超過1.6萬則好評留言，爆炸性的參與數字，展現遠傳不論戶外或室內都獲得用戶好評！不僅用戶爭相開箱全台各地使用心得，範圍從北到南、室內戶外、甚至上山下海涵蓋全台，連宜花東及離島的澎湖金門馬祖的用戶都在瘋開箱，還釣出資深老粉出面大讚升級有感，讓人對遠傳的網路品質更加信心十足。

▲用戶與全家人一起前往苗栗三義旅遊，大讚打卡拍照都超順暢。

響應「全台讚出來」活動，用戶「微笑的貓-貓娘娘」於粉專表示：「我在苗栗縣三義龍騰斷橋，在苗栗山區遠傳訊號也超好！走到哪傳到哪～在苗栗訊號網路沒阻礙」。原來在元旦期間，貓娘娘和家人前往苗栗三義用不同角度觀賞龍騰斷橋，也順道體驗了獨一無二的鐵道體驗，期間打卡拍照都超順暢，文中她也特別提到：「新遠傳有『業界最大700MHz黃金低頻連續頻寬』，讓你不管是室內還是戶外的網路體驗都更穩更順暢」，整體使用滿意度爆棚。

有感升級也帶動了遠傳「全台讚出來」活動，火速吸引全台及離島的眾多網友爭相回應支持：「我在連江縣南竿機場周圍，新遠傳無死角、速度又快」、「我在花蓮的清水斷崖，這裡的新遠傳涵蓋超廣、訊號滿格」、「我在台東星星部落新遠傳電信訊號很好，上網、通話都順暢」、「我在台中市武陵農場，新遠傳網路穿透力真的很深，深山處通話也很順暢」、「我在台中市審計新村，新遠傳網路好棒棒，人多的地方通話也很順暢！滿意啦」，甚至還釣出資深鐵粉留言：「我在屏東恆春天空之鏡，我對新遠傳網路的好評：5G就是又快又穩，已是近20年的老客戶了！」

▲新遠傳正式榮登三家電信業中的「頻譜三冠王」，用戶成為最大贏家。

事實上，新遠傳在合併亞太之後，榮登三家電信業中的「頻譜三冠王」，不僅總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬也是最大！讓新遠傳用戶的平均頻寬躍升為電信業第一，無論網速、覆蓋率均大幅升級，享受「加碼加量不加價」的福利。

遠傳電信自2023年12月15日正式合併亞太電信後，已提前完成第一階段的基站整併作業，許多室內及戶外涵蓋的品質都應該有所提升，讓無論身在都市還是偏遠地區的用戶們，都能享受到更加穩定、快速的網路體驗，讓所有新遠傳用戶成為最大贏家，輕鬆享受網路又快又穩的獨特魅力。