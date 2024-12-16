被抹黑「用淘寶貨」喊告！檢方不起訴　黑熊學院：尊重司法判決

▲網友指控黑熊學院的水瓶是淘寶貨，被黑熊學院提告。（圖／翻攝黑熊學院）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委沈伯洋創辦的「黑熊學院」，過去與台灣廠商推出的水壺商品，被網友質疑是拿大陸淘寶貨賺差價，逼得黑熊學院提告。對此，黑熊學院今發文表示，「檢察官以保障言論自由為由，決定不起訴」。

黑熊學院16日在臉書發文表示，日前網友抹黑他們使用淘寶貨，為了維護名譽而提告，「起訴的目的是要提醒在網路上誑言的民眾」。然而，檢察官以保障言論自由為由，決定不起訴。

黑熊學院指出，他們對於結果感到遺憾，但也尊重司法判決結果，「起訴前其實就知道，以近年來類似的判例，多數傾向從寬認定，保障言論自由。但人民有言論自由，我們當然也有捍衛自己名譽的權利」。

黑熊學院表示，被告的民眾到了地檢署才辯稱，當初留言不是那個意思，「沒有認為黑熊用淘寶」、「貼文的意思是要提醒大家，淘寶抄襲黑熊」等，讓他們無奈地說，「在網路發言是需要負責任的」、「如果認為自己發文內容沒有錯，怎麼不堅持到底？還是其實是想幫黑熊講話，只是語意不清？」

黑熊學院強調，偵查後「沒有用淘寶」已成為雙方共識，「不起訴書上面都有寫，下次發文前謹言慎行，沒事不要跑法院」。

▼黑熊學院全文如下。（圖／翻攝黑熊學院臉書）

