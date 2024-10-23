首創全台監獄巡迴放電影　《愛子歸來》讓受刑人感動落淚

▲矯正署副署長林憲銘(右起)與導演李靖惠、北監典獄長許金標主持《愛子歸來》首映會。（圖／矯正署提供）

記者劉昌松／台北報導

橫跨台美費時10年拍攝的電影《愛子歸來》，描述退休婦人透過信件與監獄受刑人相互扶持的故事，除了將在一般戲院上映，也創下台灣首例，將從明年起，到全台51個監所巡演，矯正署安排22日在台北監獄內舉辦首映會，180位受刑人首次在獄中體驗看電影，被劇情感動拭淚，更生人張洛銘表示，希望這份愛傳到監獄高牆內，幫助浪子成為愛子歸來。

《愛子歸來》是金獎導演李靖惠辭掉大學教職，投入數千萬資金拍攝成果，劇情主軸是60歲退休的楊媽媽，從台灣移民美國，不斷寫信給美國監獄中的一群重刑犯，打開受刑人的心防，相互交流的故事。

台北監獄安排同樣是透過信件關懷台灣受刑人的溫媽媽，與受刑人們一起觀看《愛子歸來》，有受刑人看完電影後說：「實在是太感動、太感人了。」還有受刑人表示，楊媽媽帶給他們的感動，就像台灣監獄之母溫媽媽一樣的溫暖。

曾入獄服刑的更生人張洛銘說：「我的人生原本注定是一場悲劇，卻因為像楊媽媽這樣的慈母出現，改變我的人生，恢復和家人的關係，重新回到社會，也進入高牆傳承這份愛，幫助浪子成為愛子歸來。」

法務部矯正署林憲銘副署長說：「非常感謝導演細膩拍出監獄關懷者和受刑人，以及家屬深刻感人的故事。《愛子歸來》引領我們進入受刑人的內心世界，對於獄政管理單位和所有的工作人員而言，讓我們更有同理心，也更知道如何幫助受刑人 。這不只是矯正機構非常好的教育訓練電影 ，更是受刑人家人都應該看的電影，非常期盼院線上映能推廣給更多學生觀賞，成為向下扎根防治犯罪的好機會。」