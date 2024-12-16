外交部雲嘉南辦事處超便民　核照22萬本喜慶設處12週年

▲ 外交部雲嘉南辦事處歡慶設處12週年，行政院李副執行長、外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中大使、外國使節、在地縣市政府代表及協辦單位一同切蛋糕。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

外交部雲嘉南辦事處為歡慶設處12週年，16日下午2時由處長蕭勝中大使主持慶祝活動，行政院雲嘉南區聯合服務中心李碧菁副執行長、內政部移民署嘉義市服務站黃艷薰主任、在地的嘉義市政府民政處林家緯處長、嘉義縣政府民政處楊健人處長、雲林縣政府國際事務辦公室劉志偉主任，以及協辦單位國立中正大學台灣文學與創意應用研究所、國立虎尾科技大學、印尼泗水臺灣學校合作支持；印尼駐台北經濟貿易代表處代表Arif Sulistiyo及駐節南台灣的外交使節美國在台協會高雄分處Neil Gibson分處長、泰國貿易經濟辦事處勞工處高雄分處代表Nutchyawach Sanguanchaiyakrit、馬尼拉經濟文化辦事處-高雄分處代表Karina B. Perida-Trayvilla及日本交流協會高雄事務所是枝憲一郎副所長等產官學各界近50餘位合作夥伴熱情參與。

▲ 高雄分處Neil Gibson分處長在領務宣導資訊前共同合影。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

行政院雲嘉南區聯合服務中心李副執行長致詞肯定外交部雲嘉南辦事處有效整合有限的資源，舉行此次具有豐富人文色彩且內容多元的活動，以及過去一年期間提供民眾便捷的領事服務，將領事服務與公眾外交做完美結合。

與週年慶同步舉行的攝影展主題國印尼駐台代表Arif Sulistiyo致詞表示感謝外交部雲嘉南辦事處的邀請，抵任後首度南下來到嘉義參與此次盛會，並欣賞到如此豐富且創意的攝影展，印尼無論氣候、景色及宗教文化等與台灣有很大的不同，期盼透過此次展覽讓台灣民眾更了解印尼泗水的在地風景、人文風情。

美國在台協會高雄分處Neil Gibson分處長致詞表示非常榮幸參與外交部雲嘉南辦事處十二週年慶，不但活動中的表演、攝影展相當豐富精彩，更看見臺灣及印尼在地的文化，別具意義，是他參加過相當難忘的活動。

▲ 外交部雲嘉南辦事處歡慶設處12週年「全息投影」方式剪綵。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

蕭勝中表示，過去一年來辦事處之護照申辦量仍處於護照申辦高峰期，今年一整年所核發護照量已達22萬多本，辦事處配合行政院、外交部及領事事務局的規畫並獲得各個合作機關及夥伴的支持，以及辦事處全體同仁任勞任怨，辛勤加班努力下，順利達成不間斷提供民眾包括換發護照在內優質領事服務的核心目標，並融入「公共外交」的精神以走入民眾，並促進民眾對外交工作之支持與參與。

今年9月初辦事處配合外交部推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務，提供民眾多元且便捷的申請換發護照管道，以減少現場申辦護照等候時間；另定期領務大廳展示名家複製畫作及播放音樂，以營造領務大廳舒適的候件空間。

▲ 外交部雲嘉南辦事處歡慶設處12週年，同步舉行「從北迴歸線到赤道-臺灣嘉義與印尼泗水人文攝影展」。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

開幕式結束後，蕭處長與李副執行長帶領與會各界貴賓一同步行前往辦事處欣賞由國立中正大學台灣文學與創意應用研究所及印尼泗水臺灣學校16日至20日在辦事處川廊舉行的「從北迴歸線到赤道-臺灣嘉義與印尼泗水人文攝影展」，並由蕭處長、李副執行長、在地縣市政府代表、協辦單位代表及外交使節共同剪綵，揭開攝影展的序幕，接續由中正大學李知灝所長及台灣學校陳麗華董事長親自解說與接待。

攝影展藉由辦事處週年慶活動舉行，展現在地嘉義寶珠湖與泗水布羅莫火山之景致對照，透過攝影鏡頭讓與會的貴賓、民眾欣賞兩國、兩地不同的文化、自然與人文風情，更期盼透過此次展覽促進臺灣與印尼之交流，深化雙邊關係，辦事處歡迎雲嘉南地區民眾踴躍蒞臨參觀，經由了解外交工作，進一步支持政府外交作為