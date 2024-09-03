有條件式線上申換護照試辦　外交部雲嘉南辦事處14天也可親領

▲▼ 外交部雲嘉南辦事處自本(113)年9月3日起配合外交部「有條件式線上申換護照」試辦措施，並受理民眾線上申請 。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為持續精進便民服務，提供多元且便捷的申請換發護照管道，外交部9月3日起推出「有條件式線上申換護照」試辦措施服務。凡符合條件者在家就能使用「自然人憑證」線上申換護照，完成線上繳費後14個工作天，即可親至台北領事事務局或包含雲嘉南辦事處在內的外交部各辦事處領取新護照。

隨Covid-19疫情趨緩我國國境解封後，民眾出國及申辦護照需求遽增，外交部為設法改善民眾申辦護照久候情形，積極研議新的申辦護照方式，經參考英國、日本相關措施及作法，並歷經1年多的研議與籌備工作，於今年9月3日開始試辦線上申換護照措施，初期規劃領務局及外交部各辦事處每日限額受理，並滾動式逐步增加名額。

這項便民措施是針對18歲以上、目前居住在國內且設有戶籍、最近一本護照已經逾期、護照資料頁個人記載事項不需要變更，僅為更新護照效期的民眾提供線上申辦服務。至於需變更護照個人資料，如中、外文姓(別)名或僑居加(移)簽及最近10年內有遺失護照紀錄的民眾，則可以選擇親辦或委任代辦方式臨櫃申換護照。

▲外交部雲嘉南辦事處林主任文俊說明「有條件式線上申換護照」試辦措施。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供） 。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

外交部試辦首日(即9月3日)上午9時30分在領事事務局(中央聯合辦公大樓北棟)1樓舉辦啟用宣導活動，雲嘉南辦事處亦於當天舉行宣導活動，除模擬示範整體申辦流程，並由辦事處主任林文俊亦在現場向民眾說明此次新服務資訊。

▲外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中大使與現場民眾「有獎徵答」活動。。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供） 。（圖／外交部雲嘉南辦事處提供）

外交部雲嘉南辦事處處長蕭勝中表示，此次新措施係近年來護照申辦方式的重大進展，外交部旨在提供國人多元申辦管道以達「便民」初衷。林主任說明自從疫情解封後民眾出國需求大增，連帶辦理護照者遽增，為減少現場申辦護照等候時間，歡迎符合條件民眾多加利用，相關詳細資訊可上網參閱外交部領事事務局官網「有條件式線上申換護照專區」:https://www.boca.gov.tw/np-418-1.html。