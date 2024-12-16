2025年開局「超強運四星座」　貴人相助　愛情事業雙豐收

▲2025年即將到來，在新一年的開端，誰將會好運連連！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

2024年即將收尾，再過兩周就迎向新年了，而在新一年的開頭，將會有哪些星座的朋友，獲得老天爺的眷顧呢？《搜狐網》運勢專欄點名了包括牡羊座、雙子座、獅子座、天秤座等四個星座的朋友，在2025年初的桃花運勢都相當亮眼，希望大家能夠抓住這些機會，迎接幸福的到來。

牡羊座

牡羊座的朋友們，2025年初的桃花運勢相當旺盛。1月份受火星影響，牡羊們的內心熱情被點燃，讓他們在人際交往中顯得更加主動。不論是在工作場合還是社交活動中，牡羊座都能以真誠和熱情吸引眾人的目光。這段時間，他們特別容易遇到志同道合的另一半或是能給予支持的貴人。此外，2月的情人節是牡羊座向心儀對象表白的絕佳時機，只需勇敢邁出那一步，愛情即將降臨。

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雙子座

雙子座的朋友們在2025年初也將感受到強烈的桃花運。隨著水星逆行的結束，雙子座的表達能力和溝通技巧顯著提升，使他們在人際關係中更加得心應手。1月，雙子座的社交活動頻繁，有機會在聚會上結識新朋友，甚至遇到可能發展成戀情的對象。此時，貴人也會適時出現，幫助他們解決一些棘手問題，促成事業上的突破。到了2月，雙子座在情感方面的表現更為自信，為未來的感情發展打下穩固基礎。

獅子座

2025年初，獅子座無疑是眾人矚目的焦點。憑藉自信和熱情的個性，獅子座周圍的人紛紛被其吸引。1月，隨著太陽的升起，獅子座的桃花運也隨之攀升，社交活動頻繁，極有可能在朋友的介紹下邂逅人生伴侶。貴人的出現使得他們在職場上更容易獲得提升或讚賞，為職業發展帶來正能量。進入2月，獅子座若能適度展現自己的優雅與魅力，將贏得心儀對象的關注與青睞，感情火花必定閃爍不已。

天秤座

天秤座的朋友們在2025年1月和2月也迎來了桃花運的高峰期。天秤座向來以優雅與氣質見長，1月的社交場合中，他們的魅力與智慧將格外突出。在朋友與貴人的推動下，天秤座有望遇見富有吸引力的愛人，彼此的交流將富有深度與趣味。尤其是在2月，天秤座的愛情生活能夠迎來新的轉機，很多單身的天秤會在情人節的浪潮中找到合適的伴侶，感情發展有望升溫，彼此更加親密。