吃連鎖火鍋花1700！她喝完咖啡牛奶「驚見整隻蟑螂」狂拉肚子

▲女子到板橋一間連鎖火鍋店用餐，飲料喝完才發現喝到蟑螂。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多火鍋店都會附設自助吧，消費者吃喝要自己盛裝。不料，有民眾到板橋一間連鎖火鍋店用餐，飲料喝完發現有異物感，結果吐出來一看竟是蟑螂屍體，回家後還狂拉肚子。對此，新北衛生局事後前往稽查，結果也曝光了。

蔡姓女子向《三立新聞》投訴，上月底和朋友到板橋一間連鎖火鍋店吃飯，花了1700多元，卻在喝飲料時喝到異物。當時她調了杯現磨咖啡加牛奶，喝到快見底時，感覺嘴裡有東西，吐出來竟是蟑螂屍體，有觸角和身體，讓她當場作嘔。

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▲蔡女吐出一看，發現是完整的蟑螂屍體。（圖／三立新聞提供）

蔡女表示，因為奶粉沖出來的時候是有奶泡的，一開始其實是看不到底下的東西，等到奶泡消失後，才發現底下都是很多斷掉的蟑螂腳。不只如此，她回家後還拉肚子、吃止瀉藥，症狀持續了好幾天。

蔡女更不滿的是業者的處理態度，主管打電話來告知會全額退款，並賠償醫藥費，但全程的態度都令人不悅，「一直說是他們員工訓練不好他們知道，然後他就說大家都是出來上班的人不要為難，醫藥費也是後來討論很久才願意付，就是整個過程很不愉快，我們有提出說心理賠償的部分，但他就沒有再回覆了」。

針對此事，衛生局獲報後派員前往稽查，現場沒看到病媒出沒痕跡，不過已責令業者落實民眾反映事項，避免再有此類事件發生。

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