超商男店員偷拆正妹包裹　竟用胸貼洩慾！還錄成影片傳給她

▲超商男店員偷拆女子包裹，還用裡頭的胸貼自慰錄影，並將不雅影片傳給女方。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名正妹透過網購平台訂購胸貼，選擇超商取貨付款，不料隔週竟收到陌生男子IG訊息，內容不僅有她的包裹及商品照片，還有對方自慰的不雅影片。正妹震驚之餘，意外發現嫌犯疑似是超商店員，立刻驚恐報案。警方偵辦後，迅速將涉案李姓店員依妨害秘密、妨害風化及個資法等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

受害女子在Threads發文指出，她上個月訂購的海外包裹送達鄰近住家超商，正常取貨付款後，並未察覺異常。然而一週後，她突然收到陌生假帳號傳來的照片、影片，點開竟看到包裹內的胸貼被拆封，而且嫌犯還用該商品進行不雅行為。更令人髮指的是，對方還創建了一個IG群組，將她加進去公開羞辱。

正妹不斷回想取貨經過，發現群組內的另一個私人帳號疑似該超商店員，其穿著的制服與包裹取貨當天相符，因該超商距離其住家極近，她幾乎每天前往購買飲料及寄取包裹，可能因此被嫌犯長期掌握生活動態。

女子表示，她當下害怕得全身發抖，並感到噁心不已，因此隨後向朋友求助。幾人聯合推測後，將線索提供給警方。本月8日，警方根據影片和群組成員展開調查，隨後鎖定涉案的21歲李姓店員。

李男到案後坦承犯行，警方訊後依妨害秘密、妨害風化及個資法等罪移送偵辦，而正妹也對李男提出性騷擾申訴，警方依規定受理。

涉案超商總公司回應，該店員已被停止排班，並面臨解僱處分。公司強調，若調查結果屬實，將對該員工採取法律行動，追究其法律及賠償責任。

士林警分局提醒民眾，網購取貨時務必檢查包裹完整性，並建議使用匿名方式登記，避免類似案件重演。該名正妹也呼籲女性朋友提高警覺，保護自身隱私。