害腸穿孔遭剖腹留長疤！網美怒控禾馨手術失誤　執刀醫師回應了

▲禾馨診所爆醫療糾紛，議員秦慧珠陪同受害人召開記者會，對此執刀的醫師也有話要說。（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者黃宥寧／台北報導

北部有名身材姣好的網美指控，於北市知名禾馨診所接受子宮肌瘤手術，術後卻疑因醫療處理不當，造成子宮沾黏及腸穿孔，不得不至其他醫院進行修復手術，留下明顯疤痕，身心飽受創傷。此事引發社會高度關注，北市議員秦慧珠今日也針對此案召開記者會，公開相關爭議。對此，執刀的韓姓醫師也發布聲明回應了。

該名網美指出，去年6月7日在禾馨民權婦幼診所檢查出有超過5公分的子宮肌瘤，之後接受診所建議，於6月27日、7月4日兩度接受該診所韓健明醫師執行「子宮肌瘤射頻消融手術」 。

她質疑，韓明知超過5公分的子宮肌瘤不適合用該手術，但仍對受害人施作，術後出現子宮沾黏、小腸穿孔破洞，造成腹膜炎等嚴重併發症，且子宮肌瘤卻並未消除。

她表示，後續因腹痛難耐自行轉入國泰醫院急診，經診斷有氣腹及腹水子宮破裂、腸穿孔腹膜炎症狀等症狀，醫囑應立即處行剖腹修補手術。但沒想到，韓竟阻止在國泰醫院就醫，要求轉入韓所熟悉的長庚醫院治療，拖延兩周後才開刀。

長庚醫院手術經歷5小時才找到腸破裂的部位進行縫合，術後恢復過程十分痛苦。網美強調，韓醫師及醫療團隊態度冷漠，未好好處理其術後併發症，並對她調閱自己的病歷資料設置阻礙，不讓她了解病歷相關資料。

對此，韓醫師發布聲明表示，此案與今年6月間週刊報導的醫療爭議案件為同一事件，目前已進入司法程序。他強調，基於偵查不公開原則，無法提供案情細節及相關資料，並呼籲外界尊重司法調查。他對事件造成的社會紛擾深感抱歉。

韓醫師在聲明中指出，案件發生以來，他全力傾聽病患需求，試圖分擔其不安，並持續對病患展現關懷。他透露，病患在其他醫院治療期間，他本人或助理每日前往探視，並承擔看護費用，同時協助病患家屬照料事宜，否認外界對他「不聞不問」的指控。韓醫師進一步表示，若仍有未盡周全之處，懇請病患直接告知。

聲明中還提到，雙方曾多次嘗試調解，雖未達成共識，但所幸病患目前身體狀況良好，已恢復正常業務活動。他認為，本案未來可在司法機關及相關專家學者的專業認定下獲得妥善解決。

禾馨診所聲明說，全案已進入司法程序，此刻正由檢方偵查中，責任歸咎交由主管機關與專家學者認定，並由雙方律師代為出面協調，盼能尊重司法獨立精神並不浪費媒體資源，達成雙方合意和解，本院仍將盡力協助醫病雙方達成一致協議。