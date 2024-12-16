天冷注意保暖！40多歲壯男突嘔吐、意識不清　急性腦出血送醫

▲一名40多歲男子天冷突嘔吐、意識不清，被家人發現後緊急送醫，檢查出是急性腦出血，經過手術後搶回一命。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

冷氣團接力報到，天氣急凍易誘發心臟病、急性中風。台中一名40多歲男生被家人發現時意識不清、身旁有嘔吐物，緊急被送往長安醫院急診就醫。經電腦斷層掃描發現，男子右側腦出血且血塊擴及腦室，導致腦壓升高並引發阻塞性水腦，緊急安排內視鏡腦出血手術，成功撿回一命。

長安醫院神經外科主任朱彥澤表示，天冷腦血管容易因溫度驟變而劇烈收縮，增加血管破裂或梗塞的風險。患者若能及時接受適當治療，預後效果將顯著改善。

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▲朱彥澤提醒，高血壓是出血性腦中風的主要危險因子，建議民眾平時保持血壓穩定，養成定期量血壓的習慣。（圖／長安醫院提供）

朱彥澤指出，在治療出血性腦中風方面，傳統的開顱手術儘管有效，但往往需剃髮、開顱，且傷口大、恢復期長。相較之下，內視鏡手術以微創方式進行，僅需鑽孔即可進入腦部，移除血塊並燒灼出血點。更關鍵的是，對正常腦組織的傷害降至最低，讓病患早日恢復，更快進入復健階段。

朱彥澤提醒，高血壓是出血性腦中風的主要危險因子，建議民眾平時保持血壓穩定，養成定期量血壓的習慣，並注意規律運動、均衡飲食與戒菸。此外，天冷時要特別注意保暖，避免便秘和突發用力，減少腦中風發生的機率。