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台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

▲台北市,房價,空污,空氣品質。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市房價物價過高，人口持續外流。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台北市人口持續外流，已跌破250萬大關，北市市議員擔心，房價過高導致人口外流至新北、桃園，愈來愈多人選擇通勤到北市上下班，晚上將變空城。對此，北市民政局表示，將持續透過人口對策委員會研議政策，吸引民眾留下或搬遷近台北市。

民政局統計，台北市人口於去年5月回升至250萬1988人，去年底更突破251萬，但在今年9月卻記錄到跌至249萬8210人，到11月更只剩249萬3210人。去年從北市遷至外縣市共有8萬992人，其中40到44歲8669人最多，第二多為35至39歲的7603人，再來是45至49歲6978人。

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《中國時報》報導，民眾黨議員陳宥丞指出，他在內湖就讀國中小，但已婚同學大多遷移至新北、桃園發展，只剩不到5對夫妻還留在內湖，原因就是房價太高。他擔心，若更多人搬到北市外選擇通勤進北市上班，這樣一到晚上就變空城。

國民黨議員曾獻瑩也表示，人口下降恐影響議員席次，除了是居住問題，也是政治與行政資源分配問題。
民政局長陳永德坦言，今年北市人口不斷下滑，就是因物價、房價高，導致許多人沿著已完成的軌道建設遷至新北，選擇通勤台北市；其中搬到新北高達80％，到桃園則約10％。北市民政局將透過人口對策委員會繼續擬定鼓勵政策，吸引人居住北市。

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