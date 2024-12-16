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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網傳「撞球媛」出沒球館邊摸邊打　劇情反轉！女子喊告：惡意曲解

記者魏有德／綜合報導

北京一間撞球間11月時將一對情侶到店內打球的「實況」監視器畫面透過直播的方式對外公開，不少大陸網友紛紛留言，封影片中的女子為「球媛」、「台球（撞球，下同）媛」，讓影片中「女主角」十分氣憤，找上撞球間理論。不過，撞球間給她的回應卻是，「（監視器）加不加密是我的權利！」

▲女子與男友打撞球舉止親密大膽被網友封為「球媛」，本人抗議球館將監視器公開散播。（圖／翻攝微博）

▲女子與男友打撞球舉止親密大膽被網友封為「球媛」。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，近日，王女士透露，今（2024）年8月份她和男友曾到北京一家自助台球廳打台球。11月份的時候，她意外發現台球廳裡的監控視頻竟然會公開直播。有人惡意截取了王女士與男友動作親密的一段視頻，發在網上，引發圍觀和曲解。

▲女子與男友打撞球舉止親密大膽被網友封為「球媛」，本人抗議球館將監視器公開散播。（圖／翻攝微博）

影片顯示，身著紅色上衣，身材火辣的王女士拿著撞球桿準備打球時，後方的男子先是「貼背靠上」，先是輕撫王女士的腰間，隨後更大膽地向上撫摸，甚至一把握住王女士的胸部，王女士連忙將男子的手撥開，男子還不死心的又碰了幾下王女士的臀部，才讓王女士開始打球。

▲女子與男友打撞球舉止親密大膽被網友封為「球媛」，本人抗議球館將監視器公開散播。（圖／翻攝微博）

王女士知曉撞球間將監視器畫面公開播送後，十分氣憤，在得不到撞球間合理解釋之餘，決定訴諸法律，追究撞球間公開發佈影片者的侵權責任。

對此，河南澤槿律師事務所主任付建認為，依據《民法典》，自然人享有隱私權，任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隱私權，「台球廳在未經王女士及其男友同意的情況下，直播並致使其肖像被公開，侵犯了他們的肖像權。」

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