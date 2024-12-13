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台北警KTV亂抱妹！高雄學弟亮PASS調監視器喬和解　2人下場曝

▲▼ 性愛,調情,男女。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲員警涉嫌性騷擾遭起訴、判刑。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

台北市萬華分局黃姓員警去年5月間到高雄旅遊，順便找高雄市三民二分局李姓員警及女性友人小莉（化名）一起到KTV歡唱，酒酣耳熱之後，黃姓員警竟趁機環抱小莉，小莉氣得報案，黃男擔心事情鬧大，於是拜託李員拿著警察服務證，到KTV調閱監視器畫面，然後找小莉和解，小莉認為黃姓、李姓員警身為當事人，而且不是承辦性騷案的員警，竟利用職權去調畫面，再告兩人，兩人也遭起訴，法院審理後，依違反性騷法判黃姓員警拘役40日，得易科罰金，李姓員警則依個資法判徒刑4月，緩刑2年。

判決指出，黃姓男子原本是萬華分局的員警（去年5月底案發後已離職），去年5月13日晚間10時許，他約了高中學弟、也在高雄三民二分局任職的李姓員警、小莉和其他友人到KTV歡唱，中途小莉因不勝酒力到公共區域的沙發休息，黃男見狀就坐下去陪她聊天，原本聊得很開心，但兩人準備回包廂時，黃男卻伸手環抱小莉，讓小莉嚇得驚聲尖叫。

小莉事後對黃男提告性騷擾，黃男見事情鬧大，趕緊找李男幫忙，李男於是跑到KTV，出示警察服務證要求提供事發時的監視器，店家於是讓他用手機側拍了3段影片，李男拿到影片後，轉傳給黃男，黃男再拿給另一位黃姓友人，準備找小莉談和解。

小莉發現黃男、李男等人居然握有監視器畫面，認為李男並非承辦性騷案的員警，竟利用警察職權去調畫面，於是再告黃男、李男違反個資法，檢察官偵辦後，依違反性騷法、個資法將黃姓員警起訴，李姓員警也依違反個資法起訴。

法院審理時，兩人都坦承犯行，李姓員警還和小莉達成6000元的和解，法官審酌一切情狀後，將黃姓員警依性騷擾罪處拘役40日，得易科罰金，李姓員警則依個人資料保護法判徒刑4月。緩刑2年。可上訴。

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