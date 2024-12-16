美國多地出現高技術「無人機群」　專家：疑為敵對勢力刺探

▲美國網友在紐澤西州上空拍到多個無人機出沒的畫面。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

目前美國多個地方出現不知名的無人機，其中包含紐約（New York）、紐澤西（New Jersey）等地，引起外界的關注。而有專家懷疑背後或涉及外國勢力的間諜活動，並警告表示這些無人機規模龐大、組織嚴密，絕非一般愛好者所能達成的。

根據《每日郵報》報導指出，除了上述地區外，在在華府、國會大廈附近都有發現無人機。拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）的飛行路徑上也出現疑似為無人機的不明飛行物體干擾。甚至有居民拍攝到，有3架無人機在紐澤西州薩默塞特縣（Somerset County）上空協同飛行的畫面，似乎在進行有組織的偵查行動。但截至目前為止，國防部與拜登政府均未能對這些無人機的來源提供明確解釋。

專門研究中國事務的蓋特斯通研究所（Gatestone Institute）資深研究員張國強（Gordon Chang）表示，這些無人機的活動技術複雜，推測是中國或伊朗等敵對國家所策劃，目的或在轉移注意力，掩蓋更深層次的威脅。

紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）表示，這些無人機具備高度隱蔽性，官員發現它們時，它們便迅速消失。墨菲坦言，州政府已與白宮及國土安全部（US Department of Homeland Security）進行多次溝通，卻仍未得到有效的解答。類似的情況也發生在紐約州，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）已針對此事批評聯邦政府反應過於遲鈍。

除了對於無人機的事情提出警告外，張國強也提到，美國政府在處理外國監視案件時的態度十分有問題。張國強認為，涉及到中國公民的監視活動不應交由民事法庭處理，應該以軍事犯罪方式對待，並將嫌犯送往軍事監獄。

張國強也抨擊現行的中國政府對美國的安全構成威脅，從新冠病毒的全球擴散、芬太尼毒品危機，到竊取美國知識產權，種種行為都顯示出中國政府對美國的敵對態度。

美國媒體福斯新聞主播巴提羅莫（Maria Bartiromo）對國防部的沉默感到懷疑，認為拜登政府在歷經數周後，依然沒能提供清晰資訊，足以顯示出執法和情報部門的無能。巴提羅莫表示，中國對美國的監視活動早已不是秘密，無人機的頻繁出現加深了民眾對國家安全的憂慮。

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