18歲少年嚼檳榔8年！瓜子臉慘變「方塊臉」　網驚：以為特效

▲咀嚼檳榔會使口腔黏膜纖維化。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

吃檳榔會導致口腔癌，是民眾經常聽到的警語，但咀嚼檳榔也可能造成臉型大變！最近大陸河南有一名18歲張姓男子，透過影片自稱他從小吃檳榔，8年來花了超過人民幣40萬元（約新台幣180萬元），驚人的是，他的臉還從瓜子臉變方塊臉，令廣大網友嚇壞還以為是特效。

▲男子原本是瓜子臉，現在變成方塊臉，被同學取綽號「電視機」。（圖／翻攝自微博）

近日大陸網上瘋傳一段影片，一名來自河南的18歲張姓男子，為自己吃了8年檳榔感到後悔，他說他從小開始吃檳榔，8年時間已經花了超過人民幣40萬元（約新台幣180萬元）；張男除了花錢外，連他的瓜子臉也慢慢變成現在的方塊臉，學生時期還被同學取綽號「電視機」。

張男發現吃檳榔已經影響他的生活，決定嘗試開始戒除，也用自身經驗良心給建議，「愛吃的人就少吃，少吃的人就盡量不吃」。

在張男的影片底下有不少網友驚呼，「我以為是特效，天啊，居然是真的」、「光吃檳榔就花40萬，哥們挺有錢」、「有在戒嗎？看影片他還在嚼啊」、「真的是為人方正了」。

台灣目前沒有專法禁止食用檳榔，但檳榔含有檳榔鹼、檳榔素等致癌成分，粗纖維更會傷害口腔黏膜，對健康有害，可能造成口腔癌；據悉，台灣口腔癌死亡人數從2016年的2936人，到2023年增加為3610人，雖然看似沒有太多增長，實際上政府投入健保醫療費用從53億元暴增至104億元，比例非常驚人。

◎反菸拒檳，遠離口腔癌、咽喉癌和食道癌。

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