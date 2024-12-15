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神祕無人機現蹤！美機場跑道緊急關閉　川普建議擊落

記者詹雅婷／綜合報導

美國東北部周末出現不明無人機引爆安全疑慮，更導致紐約州支線機場司徒華機場（Stewart Airfield）13日晚間關閉跑道1小時，讓紐約州長侯可尋求聯邦政府協助，直呼「這太超過了」。在此之際，美國總統當選人川普則是建議擊落無人機。

哈芬登郵報、法新社等報導，美國近期數周不斷有無人機現蹤，紐約、紐澤西州民眾頻頻通報看見大型無人機，相關影片在網路上流傳，有時候還會一整批出現。然而地方與聯邦官員均未對無人機來源進行解釋說明，讓不少人感到擔憂，聯邦調查局（FBI）已接獲超過3000則無人機目擊通報，大多數是在入夜後發生。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）14日透過聲明表示，由於無人機的關係，司徒華機場13日晚間關閉跑道約1小時，「這太超過了」，要求總統拜登為了公共安全採取行動。司徒華機場距離紐約市約97公里，為商用及軍用飛機提供服務。

▲ 近期許多民眾在紐澤西上空目睹神祕無人機。（圖／翻攝自X）

 

聯邦調查局已與州和地方執法部門合作針對無人機事件進行調查，依據FBI與國土安全部（DHS）發布的聯合聲明，「目前並無證據表明無人機目擊事件對國家安全或公共安全構成威脅，也與外國沒有關聯」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）上周多次向媒體記者提到，並無證據表明無人機構成威脅，且許多目擊通報事件的無人機其實是有人駕駛，包括合法營運的小型飛機。

川普也針對無人機不斷出現的狀況表明立場，透過社群網站「真實社群」（Truth Social）發文指出，「全國各地都出現神祕無人機目擊事件，這真的會在我們政府不知情的狀況下發生嗎？我不這麼認為！讓大眾知道，現在，否則就把它們擊落！！！」

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