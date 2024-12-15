神祕無人機現蹤！美機場跑道緊急關閉　川普建議擊落

記者詹雅婷／綜合報導

美國東北部周末出現不明無人機引爆安全疑慮，更導致紐約州支線機場司徒華機場（Stewart Airfield）13日晚間關閉跑道1小時，讓紐約州長侯可尋求聯邦政府協助，直呼「這太超過了」。在此之際，美國總統當選人川普則是建議擊落無人機。

哈芬登郵報、法新社等報導，美國近期數周不斷有無人機現蹤，紐約、紐澤西州民眾頻頻通報看見大型無人機，相關影片在網路上流傳，有時候還會一整批出現。然而地方與聯邦官員均未對無人機來源進行解釋說明，讓不少人感到擔憂，聯邦調查局（FBI）已接獲超過3000則無人機目擊通報，大多數是在入夜後發生。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）14日透過聲明表示，由於無人機的關係，司徒華機場13日晚間關閉跑道約1小時，「這太超過了」，要求總統拜登為了公共安全採取行動。司徒華機場距離紐約市約97公里，為商用及軍用飛機提供服務。

▲ 近期許多民眾在紐澤西上空目睹神祕無人機。（圖／翻攝自X）



Mysterious drones, some as big as cars, have been spotted across six East Coast states, including near military sites. Local authorities and federal officials are investigating as sightings continue to raise public concern. pic.twitter.com/emTqEHxvYH — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 14, 2024

Hey you won’t believe it but the drones are back tonight in New Jersey. Got Flight Radar 24 up, there’s no air traffic anywhere remotely near in this direction at this time stamp. pic.twitter.com/GD8gd37eMB — Paul Gerke (@PaulGerke) December 14, 2024

聯邦調查局已與州和地方執法部門合作針對無人機事件進行調查，依據FBI與國土安全部（DHS）發布的聯合聲明，「目前並無證據表明無人機目擊事件對國家安全或公共安全構成威脅，也與外國沒有關聯」。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）上周多次向媒體記者提到，並無證據表明無人機構成威脅，且許多目擊通報事件的無人機其實是有人駕駛，包括合法營運的小型飛機。

川普也針對無人機不斷出現的狀況表明立場，透過社群網站「真實社群」（Truth Social）發文指出，「全國各地都出現神祕無人機目擊事件，這真的會在我們政府不知情的狀況下發生嗎？我不這麼認為！讓大眾知道，現在，否則就把它們擊落！！！」