神祕無人機現蹤！美機場跑道緊急關閉　川普建議擊落

記者詹雅婷/綜合報導

美國東北部周末出現不明無人機引爆安全疑慮,更導致紐約州支線機場司徒華機場(Stewart Airfield)13日晚間關閉跑道1小時,讓紐約州長侯可尋求聯邦政府協助,直呼「這太超過了」。在此之際,美國總統當選人川普則是建議擊落無人機。

哈芬登郵報、法新社等報導,美國近期數周不斷有無人機現蹤,紐約、紐澤西州民眾頻頻通報看見大型無人機,相關影片在網路上流傳,有時候還會一整批出現。然而地方與聯邦官員均未對無人機來源進行解釋說明,讓不少人感到擔憂,聯邦調查局(FBI)已接獲超過3000則無人機目擊通報,大多數是在入夜後發生。

紐約州長侯可(Kathy Hochul)14日透過聲明表示,由於無人機的關係,司徒華機場13日晚間關閉跑道約1小時,「這太超過了」,要求總統拜登為了公共安全採取行動。司徒華機場距離紐約市約97公里,為商用及軍用飛機提供服務。

▲ 近期許多民眾在紐澤西上空目睹神祕無人機。(圖/翻攝自X)



Mysterious drones, some as big as cars, have been spotted across six East Coast states, including near military sites. Local authorities and federal officials are investigating as sightings continue to raise public concern. pic.twitter.com/emTqEHxvYH

Hey you won’t believe it but the drones are back tonight in New Jersey. Got Flight Radar 24 up, there’s no air traffic anywhere remotely near in this direction at this time stamp. pic.twitter.com/GD8gd37eMB