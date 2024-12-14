今晚明晨最冷「低溫剩9度」　冷空氣三連擊「下周還會更強」

▲這波冷氣團最冷時間點為明天清晨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團狂送冷空氣，中央氣象署預報員曾昭誠表示，溫度會再冷一點，這波冷氣團最冷時間點為今晚到明晨，局部低溫剩9度，冷氣團影響到下周一清晨，下周一白天短暫減弱，不過下周二另一波冷空氣再次南下，強度有機會達東北季風到冷氣團等級，另下個周六又有冷空氣南下，未來下周是一波接著一波的冷空氣。

未來一周將3波冷空氣，曾昭誠說明，這波冷氣團將影響到下周一白天，下周一白天轉東風，回暖幅度不大，不過北方高壓下周二再次南下，台灣附近風場轉為偏東北風，溫度再次下降，這波強度為東北季風甚至到大陸冷氣團，影響時間點比較短，下周四、下周五東北季風再次減弱。

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曾昭誠指出，新一波冷空氣21日下個周六南下，這波會更強，有到大陸冷氣團機會，但後期天氣仍有變數，強度還不太一定。

▲▼今晚到未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，曾昭誠說，未來一周3波冷空氣南下，中間回暖時間不多，未來偏冷偏涼，目前這波冷氣團偏濕冷，將自周六影響到下周一清晨，最低溫會出現在今晚到明天清晨，北部、宜蘭低溫約11到14度，空曠地區再低1到2度；中南部溫差大，清晨中南部、台東低溫12到15度，白天回升到20度。下周一各地回溫，下周二、下周三又有另一波冷空氣，緊接著下個周六又有更強冷空氣下來。

降雨部分，曾昭誠說，明天東北風持續影響，迎風面地區包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有降雨，雨勢不是太大，一整天有飄雨；下周一白天冷空氣減弱，不過高山溫度仍低，又有南方雲系通過，加上南方水氣通過同時，西半部3000公尺以上高山有降雪機會；下周二到下個周六東北季風再次增強，迎風面轉為降雨天氣。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）