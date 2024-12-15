　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克大動作！「星際基地城」計畫曝光　SpaceX總部遷德州

SpaceX 總部將遷至德州，打造「星際基地城」。（圖／摘自SpaceX官網）

▲SpaceX 總部將遷至德州，打造「星際基地城」。（圖／摘自SpaceX官網）

圖文／CTWANT

全球首富、美國企業家馬斯克（Elon Musk） 美東時間13 日在社群媒體 X 平台上宣布，美國太空探索科技公司 SpaceX 總部將正式遷至德州，並打造新的「星際基地城」（Starbase）。

SpaceX 表示，成立新城市將有助於其未來星際運輸計畫的發展，尤其是重返月球和殖民火星的關鍵任務，「星際基地城」可以幫助簡化建設必要設施所需的流程，並成爲世界級的居住地。分析家認為「星際基地城」將成為 SpaceX 星艦計畫的核心。

與此同時，通過簡化城市化流程，SpaceX公司能夠加速建設高質量的公共設施，如道路、醫療、教育和住房，讓星艦基地成爲適合居住和工作的地方，吸引全球優秀的工程師、科學家和技術人才。

根據 SpaceX 的計畫，星際基地城位於德州南部卡梅倫縣，將轉變為一個新的註冊城市，以促進星際飛船的快速開發和製造。星際基地的總經理 Kathryn Lueders 表示，發展為社區有助於吸引所需的勞動力。SpaceX 已向當地官員提交請願書，要求進行民選，以正式將星際基地轉變為城市。

SpaceX近期與投資人達成協議，以每股 185 美元的價格購買最多 12.5 億美元的內部股份，估值因此躍升至 3500 億美元，成為全球最有價值的私人新創公司。馬斯克的財富也隨之增加，他的淨資產已達 4470 億美元，成為全球首富。

延伸閱讀
男爽約3女開房　竟反被灌醉醒來75萬瞬間沒了
3女學生「同時懷孕」炫耀：對象同一人　學校緊急闢謠…真相神展開
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
深田詠美自爆「最高月收」！驚人數字曝
30歲球星還在賭城慶生！　一覺醒來發現被交易
陳妍希消失8月臉書突發文！　網湧入：台灣永遠是你後盾
鎮瀾宮「烏魚子龍」百萬龍麟被偷光！　廟方回應了
尹錫悅恐怖陰謀曝光！　韓網罕見「狂謝金正恩」
神祕無人機現蹤！美機場跑道緊急關閉　川普建議擊落

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國正式加入CPTPP　脫歐以來最大規模貿易協定

北韓再度靜悄悄！　尹錫悅彈劾通過「官媒全部沒報導」

馬斯克大動作！「星際基地城」計畫曝光　SpaceX總部遷德州

神祕無人機現蹤！美機場跑道緊急關閉　川普建議擊落

尹錫悅恐怖陰謀曝光！　韓網罕見「狂謝金正恩」：阻止第二次韓戰

月費6.5萬！ChatGPT傳推「超高訂閱服務」　CFO：想想AI省多少

羽田撞機調查結果提前曝光！　機長、副機長都「聽錯指令」

川普讓台灣猜不透　CNN：台灣自救必須「對美宣傳、提高軍費」

AV女優婚後引退「改拍OnlyFans」！　老公驕傲力挺：她又沒殺人

北韓士兵朝俄羅斯部隊開火！　烏軍：語言不通

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

典典寶寶「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他走心「珍惜被偏愛」

智利規模6.4地震！　全國一半地區狂晃45秒

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

英國正式加入CPTPP　脫歐以來最大規模貿易協定

北韓再度靜悄悄！　尹錫悅彈劾通過「官媒全部沒報導」

馬斯克大動作！「星際基地城」計畫曝光　SpaceX總部遷德州

神祕無人機現蹤！美機場跑道緊急關閉　川普建議擊落

尹錫悅恐怖陰謀曝光！　韓網罕見「狂謝金正恩」：阻止第二次韓戰

月費6.5萬！ChatGPT傳推「超高訂閱服務」　CFO：想想AI省多少

羽田撞機調查結果提前曝光！　機長、副機長都「聽錯指令」

川普讓台灣猜不透　CNN：台灣自救必須「對美宣傳、提高軍費」

AV女優婚後引退「改拍OnlyFans」！　老公驕傲力挺：她又沒殺人

北韓士兵朝俄羅斯部隊開火！　烏軍：語言不通

英國正式加入CPTPP　脫歐以來最大規模貿易協定

凌晨出門平安符突斷了！下秒Siri突爆「1句話」...妹子嚇壞

「昨日尹錫悅，明日賴清德」？　林右昌：一意孤行的是國民黨

台北馬拉松熱血開跑！　「印帝」周庭印破個人最佳奪國內全馬冠軍

日前潛艦司令「海鯤略優日本潛艦」　美國有「顧慮」沒給最新技術

516公頃孟宗竹！嶺石壁森林療癒季揭幕　「森林浴場」新體驗

高雄男頂11度爬八仙山昏倒亡！初判心因性休克...有心血管疾病史

朱栢康「基督徒演師公」太像被當同行　拍《破．地獄》遇阿飄鬼遮眼

蘇巧慧轉戰選桃園？　林右昌：大家都想太多了

合歡山又爆人潮！賞雙子座流星雨　警開8罰單、排除3車禍

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

國際熱門新聞

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

羽田調查結果提前曝！機長、副機長都聽錯指令

陸女移民遭棄屍　老公「來自台灣」已失蹤

保溫杯品牌Stanley緊急召回260萬支產品！

日本麥當勞驚傳持刀捅殺！　2國中生1死1傷

台灣尪生死不明　警公布畫面急尋線索

即／南韓國會通過彈劾　尹錫悅立刻停職！

超嚇人！　每天只睡6小時變這樣

尹錫悅陰謀曝　韓網罕見「狂謝金正恩」

38名越南旅客「跳機」失聯　內行揭真相：洗旅遊史

即／韓「代理總統」韓悳洙：全軍加強警戒！

聖誕樹點燈突傳碎裂聲　下秒警慘死樹下

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

更多熱門

相關新聞

阿公開飛機「高速公路當跑道」！迫降撞翻3車

阿公開飛機「高速公路當跑道」！迫降撞翻3車

美國德州一架失控的飛機因為遇到突發事故，緊急降落於一條繁忙的高速公路上，當場墜毀，機體直接斷成兩截，甚至導致3輛無辜汽車遭到波及，現場殘骸散落一地，其中一輛車則是因而翻覆。所幸該起事故並未造成人員死亡，但包含飛行員在內共有4人受傷。

Alphabet、特斯拉等4檔科技巨頭強彈創新高　納指首次突破2萬點

Alphabet、特斯拉等4檔科技巨頭強彈創新高　納指首次突破2萬點

史上第一人！馬斯克身家破4000億美元

史上第一人！馬斯克身家破4000億美元

凱特王妃PK川普馬斯克　提名時代年度風雲人物

凱特王妃PK川普馬斯克　提名時代年度風雲人物

馬斯克出訪義大利　女總理迷妹眼神不演了

馬斯克出訪義大利　女總理迷妹眼神不演了

關鍵字：

SpaceX馬斯克星際基地城德州太空NASA

讀者迴響

熱門新聞

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

李明川買北投2000萬雲端豪宅「遇寒流卻大崩潰」！

女同事聚餐醉倒！色男路邊性侵得逞

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！寶弟同場還原真相

羽田調查結果提前曝！機長、副機長都聽錯指令

快訊／今晨7.9℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

台南夫妻稱幼女遭性侵竊取影片PO網　幼兒園家長怒提告

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面