馬斯克大動作！「星際基地城」計畫曝光　SpaceX總部遷德州

▲SpaceX 總部將遷至德州，打造「星際基地城」。（圖／摘自SpaceX官網）

圖文／CTWANT

全球首富、美國企業家馬斯克（Elon Musk） 美東時間13 日在社群媒體 X 平台上宣布，美國太空探索科技公司 SpaceX 總部將正式遷至德州，並打造新的「星際基地城」（Starbase）。

SpaceX 表示，成立新城市將有助於其未來星際運輸計畫的發展，尤其是重返月球和殖民火星的關鍵任務，「星際基地城」可以幫助簡化建設必要設施所需的流程，並成爲世界級的居住地。分析家認為「星際基地城」將成為 SpaceX 星艦計畫的核心。

與此同時，通過簡化城市化流程，SpaceX公司能夠加速建設高質量的公共設施，如道路、醫療、教育和住房，讓星艦基地成爲適合居住和工作的地方，吸引全球優秀的工程師、科學家和技術人才。

根據 SpaceX 的計畫，星際基地城位於德州南部卡梅倫縣，將轉變為一個新的註冊城市，以促進星際飛船的快速開發和製造。星際基地的總經理 Kathryn Lueders 表示，發展為社區有助於吸引所需的勞動力。SpaceX 已向當地官員提交請願書，要求進行民選，以正式將星際基地轉變為城市。

SpaceX近期與投資人達成協議，以每股 185 美元的價格購買最多 12.5 億美元的內部股份，估值因此躍升至 3500 億美元，成為全球最有價值的私人新創公司。馬斯克的財富也隨之增加，他的淨資產已達 4470 億美元，成為全球首富。

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