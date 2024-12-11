馬斯克出訪義大利　女總理「迷妹眼神」不演了！2人曖昧互動照瘋傳

▲梅洛尼（右）看著馬斯克，眼神看起來很崇拜。（翻攝X@stillgray）

文／鏡週刊

法國巴黎聖母院遇火劫後耗時5年多修復，終於在重新開放，多國政要受邀前去參與盛宴，美國總統當選人川普（Donald Trump）與他國領袖的互動尤其成為焦點，他的助選大將馬斯克（Elon Musk）隨行，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）見到馬斯克又被捕捉到「嬌羞」的表情，在網路掀起討論。

川普、馬斯克和梅洛尼8日在巴黎愛麗舍宮的領袖晚宴上共進晚餐，根據《紐約郵報》報導，川普給予梅洛尼很高的評價，形容她是一個充滿活力的人。義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報導，川普對梅洛尼印象深刻，甚至邀請她明年1月到美國參加他的就職典禮。

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▲梅洛尼（右）站在馬斯克旁邊，歪腰看起來很嬌羞。（翻攝X@andst7）

梅洛尼事後在官方社群平台X分享與川普、馬斯克交談的照片，稱這是和二人對話的良機，還貼出和川普一起豎起大拇指比讚的畫面，並貼出美國、義大利的國旗符號。另有幾張照片在網路上瘋傳，只見梅洛尼站在馬斯克身旁，一下專注看著馬斯克說話，一下擺出歪腰、看似很害羞的動作，讓網友們直呼「氣氛超曖昧」。

事實上，梅洛尼2022年上任義大利總理後，積極與馬斯克建立友好關係，去年她邀請馬斯克到訪羅馬，討論科技、人工智慧、人口出生率下降等議題。幾個月後，馬斯克受邀出席梅洛尼創辦的亞特雷尤節（Atreju Festival），那是一個以支持保守價值觀為主的政治活動。

▲今年9月，馬斯克和梅洛尼在頒獎典禮上「眉來眼去」，互動超曖昧。（翻攝X@iam_smx）

今年9月，馬斯克親自頒發大西洋理事會的「全球公民獎」給梅洛尼，兩人在餐桌上「眉來眼去」的親密照片在網路上瘋傳。即便馬斯克在X澄清與梅洛尼並無浪漫關係，但兩人的互動早已成為外界關注的話題。

義大利資安專家、馬斯克的密友Andrea Stroppa在X平台發文表示，梅洛尼顯然希望透過與馬斯克的友誼，讓義大利在美國與歐洲的關係中發揮重要影響力。



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