凱特王妃提名《時代》年度風雲人物　將PK川普、馬斯克

圖文／鏡週刊

歲末年終，美國《時代》雜誌9日公布「年度風雲人物」（Time's Person of the Year）入圍名單，英國凱特王妃（Kate Middleton）獲提名，今年罹癌的她，憑藉「公眾人物隱私與健康的重要對話」理由入選。她將與美國總統當選人川普（Donald Trump）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）等人角逐年度風雲人物寶座，獲勝者將於美國時間週四（12日）公布。

42歲的凱特王妃向來深受民眾愛戴，但今年因健康因素一度消失在公眾視野，年初她接受腹部手術，後被診斷罹癌，並歷經9個月的化療。凱特王妃在化療期間專注自身健康恢復，並希望外界給予她和家人隱私。結束化療後，她分享抗癌過程「時而良好、時而艱難」，並向全世界的癌友喊話「你不孤單」。

▲凱特王妃罹癌，歷經9個月化療。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃近來已逐步回歸執行王室公務，最近一次是籌劃一年一度的耶誕頌歌儀式音樂會，音樂會以愛和同理心作為主題，反映出凱特王妃今年對抗病魔的心境。而音樂會當天，凱特王妃坦言：「今年的生活完全出乎我的意料，但我相信，很多人也經歷了無比艱難的一年。

另外，凱特王妃的夫婿威廉王子（Prince William）亦對今年的挑戰作出評價，除了妻子，他的父親英王查爾斯三世（King Charles III）也罹癌，威廉形容，2024年是「生命中最艱難的一年」，為妻子和父親的勇氣感到驕傲。他也提到，當面對家人生病困境時，如何保持一切順利運作，是極為困難的任務。

▲川普、馬斯克也被提名《時代》雜誌年度風雲人物。（翻攝X@elonmuskphotosX）

《時代》雜誌每年都會選出該年的年度風雲人物，2023年由美國天后泰勒絲（Taylor Swift）獲選。今年的入圍名單重量級，除了凱特王妃、川普、馬斯克，還有代表民主黨參選的美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、美國著名Podcaster喬羅根（Joe Rogan）等人。入圍名單領域涵蓋政治、科技、文化、社會運動等，以表彰對全世界產生巨大影響的個人、群體或行動，不論這些影響力是正面還是負面。



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