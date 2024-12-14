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快訊／尹錫悅發聲了！　矢言「絕不放棄」：為國家努力到最後

▲▼南韓總統尹錫悅12日上午發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 尹錫悅彈劾案獲國會通過。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓國會14日下午表決通過彈劾總統尹錫悅，待決議書送交總統辦公室，他的總統職務即刻停止。尹錫悅稍早對此發表聲明回應，「雖然現在我暫時停下腳步，但過去2年半和國民一起走過的旅程絕對不能停下」，「我絕不放棄」，「會為了國家努力到最後一刻」。

尹錫悅聲明全文：

尊敬的各位國民，今天看著國會通過彈劾追訴案，想起我首次宣布參政的2021年6月29日。

當時這個國家的自由民主主義和法治已經崩潰，個體戶的絕望、青年的挫折充斥整個國家，我懷抱身為國民熱切的渴望投身政壇，從那之後一刻也未停歇，全心全意投入工作。

成為總統接觸國民後發現，由於前政府的「所得主導成長」政策，中小企業與個體戶正在悲鳴；因房地產「靈拉」（영끌）貸款，青年與平民正痛苦呻吟。

但當我冷靜傾聽人民的困難，並一點點解決問題時，我感到無比幸福。隨著出口復甦，經濟找回活力的模樣令我充滿力量。不僅重新建立核電生態系統，更實現核電出口。

我懷抱迫切的心情推動為了未來不可或缺的4大改革，而這是前政府因擔心對選舉不利未能做到的。當我為了國民苦思並推動的政策被絆住，我心中焦急得徹夜難眠。

為恢復韓美日合作，擴大全球外交範圍，我不分晝夜奔波。當我掛著大韓民國1號宣傳人員的頭銜穿梭於世界並取得成果時，感受到無法用言語形容的巨大意義。看著大韓民國國際地位提升，我們的安保與經濟變得穩固，令我忘卻疲勞。

如今雖辛苦卻幸福，雖困難卻有意義的旅程暫時停止了，我擔心這段時間的努力會白費。雖然現在我暫時停下腳步，但過去2年半以來和國民一起走過、朝向未來的旅程絕對不能停下。

我絕不放棄。對我的指責、鼓勵與支持，我都會放在心上，我將為國家盡最大努力到最後一刻。

我想叮囑各位公職人員，雖然這是段艱難時期，希望各位不要動搖，堅守各自的崗位並盡忠職守。希望各位以代理總統為中心齊心協力，盡全力守護國民安全與幸福。

我也要叮囑政界，為將暴戾與對立的政治轉變為成熟與理解的政治，希望各位為改善政治文化與制度付出關心與努力。

親愛的各位國民，我相信國民的潛力，讓我們為大韓民國的自由民主主義與繁榮齊心協力吧，謝謝。

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