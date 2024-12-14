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「地表最強戰車」M1A2T來了！退役少將嘆：買車容易，養車難

▲M1A2是美國陸軍和美國海軍陸戰隊的主力戰車，從1979年開始生產製造。（圖／達志影像）

▲M1A2是美國陸軍和海軍陸戰隊的主力戰車，從1979年開始生產製造。（圖／達志影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣對美軍購108輛「地表最強戰車」M1A2主戰車，首批38輛於13日運抵高雄港。對此，退役少將栗正傑在節目中表示，雖然台灣現在用的M60戰車確實很老舊了，但他個人其實反對買M1A2，因為台灣沒有能力維修該戰車的引擎之外，M1A2還很耗油、很重，直呼「買車容易，養車難。」

對於「地表最強坦克」抵台，栗正傑13日在政論節目中直呼「買車容易，養車難」，雖然台灣現在用的M60戰車確實很老舊了，可是他個人很反對買M1A2主戰車。

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首先，M1A2T戰車採用「燃氣渦輪增壓引擎」，也就是大眾熟悉的飛機引擎，跟一般傳統戰車的引擎不同，我國並沒有保養、維修能力，「就像平常修汽車引擎的，你叫他突然去修飛機引擎，他怎麼會修啊？」

第二個問題則是M1A2T戰車非常耗油，1公升可能跑不到300公尺，所以如果真的打仗時，引擎是不能熄火的。最後，M1A2T戰車太重了，高達63噸，我國現有的裝甲救濟車拖不動，所以必須為了這108輛，再向美國買最新的裝甲救濟車，還必須買2輛，因為2輛才拖得動1台M1A2T戰車。

若要從高雄將戰車運到台北，必須使用拖板車來載，可M1A2T戰車車身很寬，約為3.66公尺，台灣還沒有那麼寬的拖板車，就又得向美國購買。另外，台灣的馬路大概3.5公尺，也就是為了運送，還必須管制交通才能移動戰車。

▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

據了解，M1A2T戰車由美國通用動力陸地系統公司研改，並根據我國的作戰需求來量身定製，該款戰車配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」，可即時接收或分送戰場資訊，大幅提升整體作戰效能。此外，M1A2T的120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘的均質鋼板，車身複合式裝甲具抗穿甲力達850公厘，強化防護能力能抵禦敵軍主力戰車的射擊火力。

對於M1A2T戰車的接收與訓練工作，陸軍先前派出了84名官兵到美國參加為期350天的「新型戰車接裝訓練」，他們已在11月底全數返台，預計在2025年農曆年後（2月初）開始換裝訓練。據國防部規劃，未來M1A2T戰車將部署至269旅和駐地新竹縣的584旅，亦有部分預計駐防六軍團，衛戍北部地區。

然而，雖然M1A2T戰車即將抵台，但M1A2T戰車所需的兩座訓練場卻遲遲無法完工。對此，國防部長顧立雄坦言，M1A2T的訓場確實因原物料上漲的關係，建置上有一些延誤，但既有的訓場目前仍有部分訓練能量。

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