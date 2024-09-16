高科大爆醜聞！教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

▲高雄科技大學。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國立高雄科技大學唐姓、王姓教授涉嫌收賄，協助學生取得碩、博士論文，並護航通過學位考試。橋頭地檢署日前指揮廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處執行搜索，並傳喚唐、王等人到案，檢察官查出王、唐兩人收了學生42萬元幫他們取得學位，因此偵結依違背職務收賄罪起訴；檢方還查出，唐姓教授曾利用對指導的女博士生伸出狼爪，性侵猥褻得逞，一併依利用權勢性交罪起訴。

據了解，唐、王2人為高科大工業工程與管理學系專任教授，但卻涉嫌收受學生金錢，協助學生找「槍手」代寫論文，並且護航學生通過學位考試取得學位。

橋頭地檢署今年7月發動搜索，帶回唐、王2人，以及其所指導的學生，經複訊後，檢方認為唐、王以及一名鄭姓學生涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，因此向法院聲請羈押禁見。

案經法院裁定，分別裁定唐、王、鄭以20萬、10萬、5萬交保，另外劉姓、陳姓、江姓、葉姓、蔡姓等5名學生經檢察官訊問後則均以10萬元交保。

檢方後續偵辦發現，王、唐兩人幫指導的博士生、碩專生找來槍手代寫論文，並找來熟識的教授擔任口試委員會委員，來幫學生們取得學位，學生們分別於2019年及2023、2024年間，博士生交付32餘萬元、碩士生交付10萬元，好讓教授護航通過學位考試。

此外，檢察官還查出，唐姓教授在2015年間，還曾對女學生伸出狼爪性侵和猥褻，因此一併偵結，依違背職務收賄罪起訴王、唐兩人，並依利用權勢性交罪起訴唐男。