　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高科大爆醜聞！教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

▲▼高雄科技大學。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄科技大學。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

國立高雄科技大學唐姓、王姓教授涉嫌收賄，協助學生取得碩、博士論文，並護航通過學位考試。橋頭地檢署日前指揮廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處執行搜索，並傳喚唐、王等人到案，檢察官查出王、唐兩人收了學生42萬元幫他們取得學位，因此偵結依違背職務收賄罪起訴；檢方還查出，唐姓教授曾利用對指導的女博士生伸出狼爪，性侵猥褻得逞，一併依利用權勢性交罪起訴。

據了解，唐、王2人為高科大工業工程與管理學系專任教授，但卻涉嫌收受學生金錢，協助學生找「槍手」代寫論文，並且護航學生通過學位考試取得學位。

橋頭地檢署今年7月發動搜索，帶回唐、王2人，以及其所指導的學生，經複訊後，檢方認為唐、王以及一名鄭姓學生涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，因此向法院聲請羈押禁見。

案經法院裁定，分別裁定唐、王、鄭以20萬、10萬、5萬交保，另外劉姓、陳姓、江姓、葉姓、蔡姓等5名學生經檢察官訊問後則均以10萬元交保。

檢方後續偵辦發現，王、唐兩人幫指導的博士生、碩專生找來槍手代寫論文，並找來熟識的教授擔任口試委員會委員，來幫學生們取得學位，學生們分別於2019年及2023、2024年間，博士生交付32餘萬元、碩士生交付10萬元，好讓教授護航通過學位考試。

此外，檢察官還查出，唐姓教授在2015年間，還曾對女學生伸出狼爪性侵和猥褻，因此一併偵結，依違背職務收賄罪起訴王、唐兩人，並依利用權勢性交罪起訴唐男。

ET快訊
徐少強食道癌病逝　醫示警「早期無感」：出現8症狀當心
快訊／張惠妹台北大巨蛋唱5場跨年！　8種票價公布
快訊／「麥可二哥」蒂托傑克森開車中離世！享壽70歲
高科大醜聞！教授收錢幫學生找槍手　還性侵女博士生
心碎中秋節！1歲童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年喪命
比爾蓋茲示警：25年內再爆傳染病「大流行」
快訊／遭控詐騙1740萬！　品冠6點聲明提告
數10位明星被騙拍封面！　陳喬恩林心如全上當

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保時捷撞癱22歲孝子脫產拒賠1900萬　超狂女律師免費幫母子討公道

刺青全裸男深夜大鬧街頭騷擾路人　對警狂飆三字經下場慘了

遊客注意！瓦拉米步道赫見80公分虎頭蜂巢　玉管處緊急摘除

中秋節你最鬧！半裸醉男1晚被報警5次　老婆整路陪好無奈

高科大爆醜聞！教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

快訊／台南下營小貨車撞民宅圍牆側翻　2人被救出送醫

暴雨落水失蹤3天！彰化花壇阿公遺體尋獲　漂3鄉鎮16公里遠

快訊／高雄女駕車左轉撞上腳踏車　8旬嬤慘壓車底嚇壞人

搶快右轉害女騎士撞上送命！駕駛一度辯「我沒過失」被畫面打臉

姸姸感冒了！抱病親錄影片怒批鍾小平：糟糕的男人，趕快認錯

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

保時捷撞癱22歲孝子脫產拒賠1900萬　超狂女律師免費幫母子討公道

刺青全裸男深夜大鬧街頭騷擾路人　對警狂飆三字經下場慘了

遊客注意！瓦拉米步道赫見80公分虎頭蜂巢　玉管處緊急摘除

中秋節你最鬧！半裸醉男1晚被報警5次　老婆整路陪好無奈

高科大爆醜聞！教授收錢幫學生找槍手寫論文　還性侵女博士生

快訊／台南下營小貨車撞民宅圍牆側翻　2人被救出送醫

暴雨落水失蹤3天！彰化花壇阿公遺體尋獲　漂3鄉鎮16公里遠

快訊／高雄女駕車左轉撞上腳踏車　8旬嬤慘壓車底嚇壞人

搶快右轉害女騎士撞上送命！駕駛一度辯「我沒過失」被畫面打臉

姸姸感冒了！抱病親錄影片怒批鍾小平：糟糕的男人，趕快認錯

胡宇威慶節目入圍遺憾「愛犬離世」　愛媽哽咽：生命有限但幸福

北醫大「糞便潛血濃度」最新研究！可預測大腸癌發生、死亡風險

槓上四叉貓！還原「狂call」原因　陳智菡：這種人只有噁心能形容

保時捷撞癱22歲孝子脫產拒賠1900萬　超狂女律師免費幫母子討公道

群創賣廠題材噴　爆17萬張大量亮燈漲停

熊熊遭爆「託ㄚ頭買IU演唱會門票」不付帳！　發聲駁謠言：沒有這件事

黃國昌嘆「沒心情烤肉」　陳智菡大笑：還是去北所外烤？全場看傻

毒癮弟釀火災「死亡現場留白手印」　《人生清理員》10金句逼哭網

刺青全裸男深夜大鬧街頭騷擾路人　對警狂飆三字經下場慘了

藍轟政府媒體預算暴增要嚴審　綠反擊：是正當編列

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

社會熱門新聞

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

快訊／快改道！　國3翻車事故

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

鍾小平竟先提告　曾姸潔：再不道歉全都公開

滾水燙死元配、電鍋奪夫命　極惡小三成魔之路

BMW與警車相撞駕駛成植物人　開車警判刑6月

1歲童吞硬幣+玩具噎死　保母無照收托4娃還外出

共軍前艦長偷渡來台　手寫信批「習近平殘暴統治」

台中特斯拉充電站起火　警消緊急斷電射水撲滅

烤肉木炭餘燼復燃　高雄垃圾車燒毀

更多熱門

相關新聞

高科大上課奇葩3規定「說話不能張嘴」　學生一看秒懂

高科大上課奇葩3規定「說話不能張嘴」　學生一看秒懂

有網友日前分享高雄科技大學一堂課上的6項規定，奇葩內容讓網友笑翻，也有人一眼就認出「是吳老師的課」。

高科大2教授收錢幫學生寫論文　師生下場曝

高科大2教授收錢幫學生寫論文　師生下場曝

即／高科大楠梓校區巨樹倒塌！急拉封鎖線

即／高科大楠梓校區巨樹倒塌！急拉封鎖線

兄弟老婆好心載他回家噁男伸狼爪

兄弟老婆好心載他回家噁男伸狼爪

內蒙農民耕地被阻 村幹部嗆聲不懂法律：上邊讓我斂錢，我就斂錢

內蒙農民耕地被阻 村幹部嗆聲不懂法律：上邊讓我斂錢，我就斂錢

關鍵字：

高科大2教授收錢找槍手寫論文伸狼爪

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／美女記者捲洩密！　臭臉快閃上車

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

快訊／快改道！　國3翻車事故

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面