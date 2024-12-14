手插「男友爸口袋」取暖！未來婆婆看見震怒　網罕見跟著罵

▲一名女網友近日在網路上發文，指出自己給男友爸載，因為天氣冷將手放進男友爸的外套口袋保暖，被男友媽看見後遭罵不要臉。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

一名女網友近日在網路上發文抱怨，指出日前男友爸爸騎摩托車載她時，因為天氣冷，所以將自己的手放進男友爸的外套口袋保暖。沒想到被男友媽看到後，對方氣炸痛罵她不要臉，鬧到連社區主委都來關切，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名女網友在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，表示男友爸爸騎機車載她去全聯買東西，因爲當時天氣冷「男友爸說我手可以放他外套口袋」。沒想到，回家進地下停車場時，被男友媽看見，對方當場氣炸「發瘋似的狂罵我不要臉抱她老公！」

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原PO透露，男友媽當時罵她罵到連社區主委都來關切，傻眼直呼「請問我男友媽這樣是不是有躁鬱症？」

貼文一出立刻引起網友一面倒批評「你比較有問題，沒有邊界感」、「是妳的問題吧，他叫妳放妳就放嗎？不懂得避嫌嗎？我結婚了，我還不敢讓公公騎機車載，他不會載我，我也不會讓他載，因為我們知道什麼應該做，什麼不應該做的」、「就算冷死也要忍著吧，你自己沒口袋嗎？更何況還是男友爸的，人家客氣講一下，你還當真了」、「你有沒有想到問題出在你的身上呢」、「是妳不知分寸」。

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