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內湖男嬰遭活活悶死！共同照顧保母判刑1年半　獲准假釋將出監

▲▼男嬰托嬰中心猝死疑遭保母活活悶死。（圖／記者柳名耕翻攝）

▲保母哄小孩入睡，但嬰兒卻遭悶死。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文／中央社

台北市內湖區一家托嬰中心108年發生廖姓保母悶死男嬰案，當時與廖女共同照顧男嬰的蘇姓保母因疏失，判刑1年6月定讞。蘇女已入監服刑，日前獲准假釋，將出監。

台灣高等法院裁定指出，蘇姓保母因犯過失致死罪，經最高法院判刑1年6月定讞後，於矯正署台北監獄台北女子分監服刑，今年9月30日獲法務部矯正署核准假釋。

裁定指出，台灣高等檢察署向台灣高等法院聲請假釋中付保護管束，合議庭日前認定聲請正當，予以裁准。

全案起於，北市警消民國108年4月1日下午2時10分許獲報，指位於內湖區康寧路一段的托嬰中心有男嬰突然無呼吸心跳，緊急派員到場，男嬰送三軍總醫院搶救不治。

士林地檢署認為，廖姓保母以身體壓制的方式，哄睡出生僅11個月的男嬰達19分鐘，造成男嬰窒息身亡，先行依過失致死罪起訴；後另案起訴托嬰中心黃姓負責人、徐姓主任、與廖女同班的蘇姓保母等人。

一審士林地方法院認為，徐姓主任未善盡監督之責，而與廖姓保母同班的蘇姓保母默許廖女以身體壓制的方式哄睡男嬰，依過失致死罪各判處有期徒刑1年10月、2年；另外，難認黃姓負責人未盡擇定適任保母之責，判決無罪。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，徐姓主任案發當下忙於公務，並未刻意怠忽職守，改判無罪；蘇姓保母疏失明確，審酌已有悔意，雖無法與男嬰父母和解，仍設法籌錢彌補，態度尚非惡劣，改判刑1年6月。

黃姓負責人、徐姓主任未提上訴而無罪確定，僅蘇女上訴三審，最高法院認為二審就蘇女部分量刑妥適，調查完備，去年6月間駁回上訴定讞。蘇女入監服刑。

此外，先行遭起訴的廖姓保母，經法院判處有期徒刑3年6月確定。（編輯：張銘坤）1131006

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