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千斤頂突然爆裂！司機被噴出車外「爆頭慘死」　恐怖畫面曝光

▲▼印度一輛砂石車在卸貨時，液壓千斤頂突然爆裂，導致司機被拋出車外，爆頭慘死。（圖／翻攝自X）

▲印度一輛砂石車在卸貨時，液壓千斤頂突然爆裂，導致司機被拋出車外，爆頭慘死。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印度喀拉拉邦最近發生了一起恐怖的多名意外，38歲男子莫罕（Aju Mohan）開著一輛滿載石頭的砂石車在卸貨時，液壓千斤頂突然爆裂，導致他被拋出車外，頭被撞爆慘死。目前，警方已立案調查，並可能對車輛管理機構發出通知，以促進改善。

綜合當地媒體報導，這起事故發生於7日凌晨3時45分。當時，莫罕將車開到厄納庫蘭姆的砂石場後，準備卸下車上滿載的石頭。令人意外的是，莫罕才剛升起車斗不久，支撐車斗的液壓裝置就突然斷裂，導致車斗傾倒、車頭蹺起。隨後，車斗再度重重砸落，又把車頭打回地面。

監視器畫面顯示，當時正坐在駕駛座上的莫罕，在千斤頂爆裂後立即跳車嘗試自救。然而，他還沒來得及逃生，巨大的撞擊力就將他從駕駛座扔出車外，造成他頭部擊中一旁的鐵皮圍牆，重摔地面。儘管附近民眾緊急將莫罕送院搶救，但他最終還是因為傷勢過重，不治身亡。

這起事件引發了外界對車輛維護和安全性的質疑。隨著警方展開調查，車輛管理部門可能面臨來自社會和法律的壓力，但現場也有目擊者指控，事發後醫院接收病人的流程出現延誤，可能影響莫罕的救治。

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