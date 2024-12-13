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印度又出天才！18歲西洋棋手力退中國衛冕冠軍　史上最年輕棋王

18歲的印度西洋棋手多馬拉朱在2024國際西洋棋世界錦標賽決賽奪冠封王。（翻攝X@FIDE_chess）

▲18歲的印度西洋棋手多馬拉朱在2024國際西洋棋世界錦標賽決賽奪冠封王。（翻攝X@FIDE_chess）

圖文／鏡週刊

18歲的印度西洋棋手多馬拉朱（Gukesh Dommaraju）在新加坡的2024國際西洋棋世界錦標賽決賽中，擊敗了中國的衛冕冠軍丁立人（Ding Liren），成為歷史上最年輕的世界棋王。

多馬拉朱以7.5比6.5的總比分，成功奪得冠軍，並刷新了由俄羅斯棋手卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）保持近40年的紀錄。卡斯帕羅夫在1985年以22歲的年紀獲得世界冠軍，而多馬拉朱僅18歲便刷新紀錄，刷新紀錄登頂史上最年輕棋王。

多馬拉朱的棋藝早已聲名遠播，12歲時便成為國際西洋棋大師（Grandmaster），並迅速崛起為世界棋壇的耀眼新星。儘管如此，他在這次世界錦標賽之前並不被視為最有可能奪冠的選手，尤其是在決賽前，他的排名僅為世界第5，並且是印度的第2號棋手。

比賽進行至最後一局時，雙方以8和2分平手進入最終決戰，所有人原以為比賽將進入加時賽，但丁立人犯下致命錯誤，將自己最後的強力棋子暴露，讓多馬拉朱成功抓住機會，最終完成逆轉，奪下關鍵的1分，贏得勝利。

在比賽結束後，多馬拉朱忍不住激動流淚，整個場地也爆發出熱烈的掌聲，隨後社群媒體上也掀起歡欣的慶祝潮。

在賽後的記者會上，多馬拉朱表示，這場比賽對他來說是實現夢想的時刻。「從我6、7歲開始學棋以來，我就一直夢想著這一刻。每一位棋手都希望經歷這樣的時刻，但能夠實現的卻是少數幾個人。我覺得我現在正在活在夢中，這一切只有上帝能夠幫助我實現。」他感謝一路支持他的家人和教練，並表示這段旅程充滿了奇蹟。

同時，印度總理莫迪也發文祝賀多馬拉朱，他寫道「歷史性的成就！恭喜古克什．多馬拉朱取得卓越成就，這是他無與倫比的才華、勤奮努力與堅定決心的結果。他的勝利不僅讓他的名字銘刻在國際西洋棋歷史上，也激勵了無數年輕人勇敢追求夢想。」


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