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禾馨診所爆醫療糾紛　子宮肌瘤手術竟併發「腸穿孔、腹膜炎」

記者陳家祥／台北報導

禾馨診所爆醫療糾紛！台北市議員秦慧珠今（13日）陪同受害者C女召開記者會，控訴去年到禾馨診所處理子宮肌瘤問題，沒想到卻是惡夢的開始，手術處理不當造成子宮沾黏、腸穿孔等，後續到其他醫院進行修復手術，肚子上留下巨大疤痕，讓她身心受創。對此，禾馨診所事後透過新聞稿表示，事件在今年6月已經進入司法程序，責任歸咎交由主管機關和專家學者認定。

▲▼禾馨診所爆醫療糾紛，秦慧珠陪同受害人召開記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲禾馨診所爆醫療糾紛，秦慧珠陪同受害人召開記者會。（圖／記者陳家豪攝）

台北市議員秦慧珠說，禾馨診所到今天一直沒有解決受害者的問題，導致她身心俱創，從頭到尾都沒有得到合理的對待。秦還說，禾馨醫院的這位醫生至今仍私下認錯，但公開仍態度高傲。

受害人C女控訴，去年6月7日在禾馨民權婦幼診所檢查出有超過5公分的子宮肌瘤，之後接受診所建議，於6月27日、7月4日兩度接受該診所韓健明醫師執行「子宮肌瘤射頻消融手術」 。C女質疑，韓明知超過5公分的子宮肌瘤不適合用該手術 但仍對受害人施作，術後出現子宮、小腸穿孔破洞，造成腹膜炎等嚴重併發症，且子宮肌瘤卻並未消除。

C女現場也播出與醫生的討論過程，哽咽表示，醫師承認有錯誤、也說要負責任，但卻一項都沒做，批評醫生一點醫德都沒有、草菅人命，為什麼一樣的子宮頸手術一直在出事？我真的很怕再回憶起當時發生的任何事情，一個再普通不過的手術，卻讓我留下這輩子無法忘記的傷痛。

C女說，後續因腹痛難耐自行轉入國泰醫院急診，經診斷有氣腹及腹水子宮破裂、腸穿孔腹膜炎症狀等症狀，醫囑應立即處行剖腹修補手術。但沒想到，韓健明竟阻止在國泰醫院就，要求轉入韓所熟悉的長庚醫院治療，拖延兩周後才開刀。

C女表示，長庚醫院手術經歷五小時才找到腸破裂的部位進行縫合，術後恢復過程十分痛苦。受害人強調，韓健明醫師及醫療團隊態度冷漠，未好好處理其術後併發症，並對她調閱自己的病歷資料設置阻礙，不讓她了解病歷相關資料。

秦慧珠說，該醫師施作失敗且無效之手術，延誤病情造成受害人身體嚴重傷害，受害人C小姐深切希望台北市衛生局能主持公道，查處相關違反醫療法規情節，也呼籲該醫師誠心出面道歉，並依承諾負起應負之責任。

針對爆料，禾馨診所透過新聞稿回應，事件在今年6月訴諸媒體時已進入司法程序，此刻正由檢方偵查中，責任歸咎交由主管機關與專家學者認定，並由雙方律師代為出面協調，盼能尊重司法獨立精神並不浪費媒體資源，達成雙方合意和解，本院仍將盡力協助醫病雙方達成一致協議。

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