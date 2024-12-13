老公太依賴父母！害她被念「很花錢」求解　網搖頭：媽寶很難改

▲原PO覺得老公太依賴爸媽了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「到底要怎麼跟老公溝通不要再這麼依賴爸媽？」一名網友發文表示，每次有任何需求，老公都會直接去找自己的爸媽幫忙，「他爸媽也真的很奇葩都說好，再回馬槍說媳婦很花錢」，雖然她已經明確要求老公別再這樣，但對方表面答應，私底下又是另一套，讓她不知道該怎麼辦。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，丈夫對父母的依賴程度讓她感到非常煩惱，無論是訂月子中心、找租屋處，還是需要什麼用品，丈夫都會請父母幫忙。

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原PO指出，公婆聽到後雖然真的會答應，但事後卻會抱怨她花太多錢。對於老公的行為，她已經憤怒到大罵「媽寶」，並要求對方乾脆待在家裡啃老，不要再影響她和孩子的生活，結果「他嘴上說不會了，還是一直在偷偷跟爸媽講、拜託爸媽幫忙」。

原PO表示，由於她從小就獨立生活，所以完全無法理解丈夫的這種行為，也不知道該如何溝通，「有人可以幫幫我嗎？」她也強調，目前並不打算離婚，因為她現在還想再努力看看。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這種人不可能等你生完小孩才展露真面目吧？不想離婚就分居吧」、「一直找爸媽，爸媽說什麼也會跟你說，不離婚以外的解決方案，應該是分居」、「主要是他爸媽也是要學會放手」。也有網友認為，「媽寶很難改，建議先走為快」、「除了離婚以外我們完全沒有其他建議」。